Интересно смотреть на дрессированных Россией "экспертов": Эйдман объяснил след Кремля в войне в Израиле
Можно безоговорочно утверждать, что в событиях в Израиле есть кремлевский след. Россия уже давно "засела" на Ближнем Востоке.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что на Ближнем Востоке фактически существует коалиция из 5 участников, которая уже наделала много бед. Это Россия, Иран, режим Башара Асада в Сирии, ХАМАС и Хезболла.
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Россия внесла здесь свой вклад
Как отметил Эйдман, очевидно, что Россия также приложилась к войне в Израиле. ХАМАС не мог действовать самостоятельно. Кроме того, уже была информация о том, что Иран помогал готовиться террористам.
В самой Газе есть плакат с лидерами России, Ирана, Асадом и террористами. ХАМАС без согласования коалиции не мог бы осуществить столь масштабную военную акцию. Очевидно, что Россия также приложила руку. Многое схоже с тем, что российская армия делала в Украине. Убийства людей, трупы с завязанными руками. И это не только стилистическое, но и политическое единство,
– заметил Эйдман.
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Такие методы в современном мире применяет только эта коалиция. Несмотря на это, Россия сразу заняла такую "трусливую" позицию – что они якобы здесь ни при чем. Но все совершенно очевидно.
Особенно интересно, как сейчас себя там чувствует "банда дрессированных Россией евреев" типа Сатановского или Кедми, которые часто ходят к Соловьеву. Их наняли за 3 копейки, чтобы они обслуживали интересы Путина. А тут российские союзники не без помощи России устроили побоище у них на родине в Израиле.
– рассказал Эйдман.
Война в Израиле: коротко
- Утром 7 октября террористы из ХАМАСа внезапно атаковали территорию Израиля. Кроме того, они запустили более 2 тысяч ракет с территории Сектора Газы.
- Израиль уже успел мобилизовать около 300 тысяч резервистов. Также они регулярно атакуют командные пункты и штабы ХАМАС в секторе Газа.
- В ЦАХАЛЕ сообщили, что Израиль уже вернул под свой контроль все населенные пункты на границе с Газой, которые захватилибоевики. Официальный представитель Армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, уточнил информацию о количестве запущенных ракет по его стране в начале боевых действий. Там было 4400 воздушных целей.