Интересно смотреть на дрессированных Россией "экспертов": Эйдман объяснил след Кремля в войне в Израиле

Можно безоговорочно утверждать, что в событиях в Израиле есть кремлевский след. Россия уже давно "засела" на Ближнем Востоке.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что на Ближнем Востоке фактически существует коалиция из 5 участников, которая уже наделала много бед. Это Россия, Иран, режим Башара Асада в Сирии, ХАМАС и Хезболла.

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Россия внесла здесь свой вклад

Как отметил Эйдман, очевидно, что Россия также приложилась к войне в Израиле. ХАМАС не мог действовать самостоятельно. Кроме того, уже была информация о том, что Иран помогал готовиться террористам.

В самой Газе есть плакат с лидерами России, Ирана, Асадом и террористами. ХАМАС без согласования коалиции не мог бы осуществить столь масштабную военную акцию. Очевидно, что Россия также приложила руку. Многое схоже с тем, что российская армия делала в Украине. Убийства людей, трупы с завязанными руками. И это не только стилистическое, но и политическое единство,

– заметил Эйдман.

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Такие методы в современном мире применяет только эта коалиция. Несмотря на это, Россия сразу заняла такую "трусливую" позицию – что они якобы здесь ни при чем. Но все совершенно очевидно.

Особенно интересно, как сейчас себя там чувствует "банда дрессированных Россией евреев" типа Сатановского или Кедми, которые часто ходят к Соловьеву. Их наняли за 3 копейки, чтобы они обслуживали интересы Путина. А тут российские союзники не без помощи России устроили побоище у них на родине в Израиле.

– рассказал Эйдман.

Война в Израиле: коротко