Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, зауваживши, що на Близькому Сході фактично існує коаліція з 5 учасників, яка вже наробила багато лиха. Це – Росія, Іран, режим Башара Асада в Сирії, ХАМАС та Хезболла.

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Росія зробила тут свій внесок

Як наголосив Ейдман, очевидно, що Росія також доклалася до війни в Ізраїлі. ХАМАС не міг діяти самостійно. Крім того, вже була інформація, що Іран допомагав готуватися терористам.

В самій Газі є плакат з лідерами Росії, Ірану, з Асадом та терористами. ХАМАС без погодження коаліції не міг би здійснити таку масштабну військову акцію. Очевидно, що тут Росія також доклала руку. Багато схожого з тим, що російська армія робила в Україні. Вбивства людей, трупи із зав'язаними руками. І це не лише стилістична, але й політична єдність,

– зауважив Ейдман.

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Такі методи в сучасному світі застосовує лише ось ця коаліція. Попри це, Росія одразу зайняла таку "боягузливу" позицію – що вони нібито ні до чого. Але все тут абсолютно очевидно.

Особливо цікаво, як зараз себе там почуває "банда дресованих Росією євреїв" на кшталт Сатановського чи Кедмі, які часто ходять до Соловйова. Їх найняли за 3 копійки, щоб вони обслуговували інтереси Путіна. А тут російські союзники не без допомоги Росії влаштували побоїще в них на батьківщині в Ізраїлі,

– розповів Ейдман.

Війна в Ізраїлі: коротко