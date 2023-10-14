Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер, отметив, что Владимир Зеленский очень метко отметил, что "Израиль имеет дело с террористической организацией, а Украина – с террористическим государством".

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В Израиле делают выводы

В Израиле внимательно наблюдают за риторикой российской пропаганды, которая злорадствует о гибели еврейских детей и прославляют ХАМАС и делают соответствующие выводы.

Сейчас появляются публикации авторитетных израильских общественных деятелей, которые обращают внимание на месседжи российской пропаганды. Они не оставляют сомнений в намерениях России,

– подчеркнул израильский журналист.

Лидеры общественного мнения Израиля, по его словам, отмечают, что Россия – враг Израиля, она – союзница Ирана, а Украина – друг израильтян. И потому израильским властям нужно пересмотреть свою нейтральную позицию по отношению к России и Украине, и в конечном итоге присоединиться к западным странам в поддержке Украины.

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А потому, возможно, даже не дожидаясь конца войны в Украине, начнутся изменения в политике Израиля. И Россия тоже не останется без ответа за свою желчь, клевету, злорадство и помощь ХАМАС,

– подчеркнул Цви Зильбер.

Тем более появилась информация о том, что бойцы ППК "Вагнера" участвовали в подготовке ХАМАС к нападению на Израиль.

Обратите внимание! Российская пропагандистка Ольга Скабеева в эфире высмеяла женщин, проходящих службу в израильской армии. Комментируя видео с танцующими женщинами-военными, она заявила, что, мол, именно так израильская армия "готовилась к войне". Ответ от израильтян не заставил себя ждать: представители организации Terror Alarm отметили, что в Израиле никогда не забудут, как российские пропагандисты злорадствовали над женщинами, которые служат в ЦАХАЛ.

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