Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер, зазначивши, що Володимир Зеленський дуже влучно відзначив, що "Ізраїль має справу з терористичною організацією, а Україна – з терористичною державою.

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В Ізраїлі роблять висновки

В Ізраїлі уважно спостерігають за риторикою російської пропаганди, яка зловтішається з приводу загибелі єврейських дітей і прославляють ХАМАС та роблять відповідні висновки.

Зараз з'являються публікації авторитетних ізраїльських громадських діячів, які звертають увагу на меседжи російської пропаганди. Вони не залишають сумнівів у намірах Росії,

– підкреслив ізраїльський журналіст.

Лідери громадської думки Ізраїля, за його словами, зазначають, що Росія – ворог Ізраїля, вона – союзниця Ірану, а Україна – друг ізраїльтян. І тому ізраїльській владі потрібно переглянути свою нейтральну позицію щодо ставлення до Росії та України, і зрештою приєднатися до західних країн у підтримці України.

Як російська пропаганда реагує на конфлікт між ХАМАС та Ізраїлем: дивіться відео

А тому можливо навіть не чекаючи кінця війни в Україні почнуться зміни в політиці Ізраїля. І Росія теж не залишиться без відповіді за свою жовч, наклепи, зловтішання та допомогу ХАМАС,

– наголосив Цві Зільбер.

Поготів з'явилась інформація щодо того, що бійці ПВК "Вагнера" брали участь у підготовці ХАМАС до нападу на Ізраїль.

Зверніть увагу! Російська пропагандистка Ольга Скабєєва в ефірі висміяла жінок, які проходять службу в ізраїльській армії. Коментуючи відео з жінками-військовими, що танцюють, вона заявила, що, мовляв, саме так ізраїльська армія "готувалась до війни". Відповідь від ізраїльтян не забарилася: представники організації Terror Alarm зазначили, що в Ізраїлі ніколи не забудуть, як російські пропагандисти зловтішались з жінок, що служать у ЦАХАЛ.

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