У каждого есть скрытые желания: какие выгоды России и Китая от войны в Израиле

Обострение на Ближнем Востоке может быть выгодным как для России, так и для Китая. Мир постепенно приближается к возможному глобальному конфликту.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко, заметив, что многие авторитарные государства могут извлечь выгоду от войны в Израиле. У каждого тут есть свои желания. К примеру, Россия сейчас будет активно продвигать на международной арене принцип, что на самом деле "не все так однозначно".

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Иран может продемонстрировать себя в роли одного из лидеров исламского мира, который оказывает военную, финансовую и другую помощь. И это, несмотря на санкции, которые действуют уже около 40 лет.

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Какова выгода для Китая.

Как отметил Чаленко, Китай тоже может извлечь выгоду из войны в Израиле. Некоторые американские аналитики уже рекомендуют Соединенным Штатам готовиться к одновременному противостоянию и с Россией, и с Китаем.

Военные конфликты в разных точках мира могут побудить Китай попытаться захватить Тайвань. Он может над этим задуматься, если Штаты будут "распылять" военную помощь на разные направления.

Не стоит забывать и о КНДР. Там некоторое время уже идет ухудшение отношений с Южной Кореей, что тоже повышает вероятность новой вспышки конфликта.

Мир не стоит на месте. И общая проблема – мировой порядок уже не является общепризнанным. У каждого своя правда, которую каждый пытается отстоять. Эта поляризация ведет к глобальным последствиям.

– подчеркнул Игорь Чаленко.

Война в Израиле: коротко