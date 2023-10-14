У каждого есть скрытые желания: какие выгоды России и Китая от войны в Израиле
Обострение на Ближнем Востоке может быть выгодным как для России, так и для Китая. Мир постепенно приближается к возможному глобальному конфликту.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко, заметив, что многие авторитарные государства могут извлечь выгоду от войны в Израиле. У каждого тут есть свои желания. К примеру, Россия сейчас будет активно продвигать на международной арене принцип, что на самом деле "не все так однозначно".
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Иран может продемонстрировать себя в роли одного из лидеров исламского мира, который оказывает военную, финансовую и другую помощь. И это, несмотря на санкции, которые действуют уже около 40 лет.
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Какова выгода для Китая.
Как отметил Чаленко, Китай тоже может извлечь выгоду из войны в Израиле. Некоторые американские аналитики уже рекомендуют Соединенным Штатам готовиться к одновременному противостоянию и с Россией, и с Китаем.
Военные конфликты в разных точках мира могут побудить Китай попытаться захватить Тайвань. Он может над этим задуматься, если Штаты будут "распылять" военную помощь на разные направления.
Не стоит забывать и о КНДР. Там некоторое время уже идет ухудшение отношений с Южной Кореей, что тоже повышает вероятность новой вспышки конфликта.
Мир не стоит на месте. И общая проблема – мировой порядок уже не является общепризнанным. У каждого своя правда, которую каждый пытается отстоять. Эта поляризация ведет к глобальным последствиям.
– подчеркнул Игорь Чаленко.
Война в Израиле: коротко
- Боевики ХАМАС внезапно атаковали территорию Израиля 7 октября. Тогда же они запустили несколько тысяч ракет из сектора Газа. Израиль отразил все свои территории и готовит полномасштабную операцию именно на Газу.
- Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов прокомментировал обострение в Израиле. Он объяснил, при каких условиях этот конфликт повлияет на войну в Украине.
- Символично, что боевики ХАМАС поблагодарили Путина и Россию в контексте работы над так называемым "прекращением войны с Израилем".