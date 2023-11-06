ЦАХАЛ окружили Газу: как далеко зашла армия Израиля

Израиль продолжает операцию в Секторе Газа. Не прекращаются удары с воздуха и моря по местам террористов. Военнослужащие ЦАХАЛ продолжают сужать круг возле города Газа.

Бывший посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман рассказал 24 Каналу, что Армия обороны Израиля окружила Газу. Также удалось ликвидировать командира одного из полков ХАМАС.

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ЦАХАЛ сменил тактику

Тактика, которую сейчас использует ЦАХАЛ несколько иная, чем планировалось ранее. По словам бывшего посла, ее сменили, потому что война ведется не против армии, а против террористов. Первым шагом операции стала сильная бомбардировка ХАМАС с воздуха и моря. Далее зашли инженерные войска, которые разминировали дороги и дома.

Только после этого последовали танки, артиллерия и пехота. Учитывая местность, в которой воюют солдаты и офицеры, а также задачи, которые они выполняют, результаты более чем удовлетворительные,

– сказал Аркадий Мил-Ман

Кроме того, продолжаются разговоры, что объявить войну Израилю может Алжир. Сегодня трудно сказать, как будет развиваться ситуация, ведь у стран нет общей границы. Если это снова будут атаки ракетами, то Израиль применит ПВО.

"Алжир является крупнейшим потребителем российского оружия. Они покупали оружие на миллиарды долларов, поэтому действительно имеют его много. Но если они все-таки объявят войну, то совершат ошибку, потому что Израиль ответит", – подчеркнул бывший посол.

Аркадий Мил-Ман рассказал, какую тактику использует ЦАХАЛ в Секторе Газа: смотрите видео

Какие цели Израиля

Прежде говорится об уничтожении террористов и их инфраструктуры, в частности тоннелей, бункеров, складов с ракетами, помещений, в которых они изготовляли оружие. Также цель – ликвидация высшего командования.

Желательно уничтожить всех террористов, потому что на их руках кровь – это люди, которые убивали. Те, кто сдадутся в плен, будут сидеть в тюрьмах, а по поводу других нет другого выхода, толко как полностью их ликвидировать,

– рассказал Аркадий Мил-Ман.

Он добавил, что сейчас самое главное – это разобраться с более высоким уровнем ХАМАС, потому что тогда будет легче справиться с меньшими оставшимися подразделениями.

Сколько времени продлится операция

Израильские военные могут оставаться в Секторе Газа дольше, ведь операцию, вероятно, не получится закончить через 2 – 3 недели. Сначала сообщалось, что она будет моментальной, потом говорили по-другому – это все для того, чтобы ХАМАС не узнал планы Израиля. Точно известно, что планы вторжения в Газу изменялись из-за действий террористов.

Подготовка заняла определенное время, однако это позволило резервистам пройти дополнительный инструктаж, синхронизировать различные действия, получить дополнительные разведывательные данные. Террористы, захваченные в плен, тоже рассказали много важной информации, которую нужно было изучить.

Операция продолжается медленно, но в соответствии с планом. Город удалось окружить даже быстрее, чем было отмечено. Продвижение медленное, потому что сейчас самое главное – это сохранить жизнь израильских солдат,

– акцентировал бывший посол.

Красноречивым является тот факт, что израильская армия уже применяет опыт украинской. Например, специальные навесы на танках для того, чтобы уберечь их от попадания дронов.

Инженерные войска также используют опыт, который продемонстрировала Украина на деоккупированных территориях, когда ВСУ проводили там зачистку,

– подчеркнул Аркадий Мил-Ман.

Вероятно, операция продлится еще долго, ведь война тяжелая, террористы прячутся в туннелях, а районы густонаселенные. Гражданских тоже много, но их всеми силами стараются не втягивать в военные действия и ни в коем случае не уничтожать, ведь это военное преступление.

Ситуация в Израиле: коротко