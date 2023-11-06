Колишній посол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман розповів 24 Каналу, що Армія оборони Ізраїлю оточила Газу. Також вдалося ліквідувати командира одного з полків ХАМАС.

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ЦАХАЛ змінив тактику

Тактика, яку зараз використовує ЦАХАЛ дещо інша, ніж планувалося раніше. За словами колишнього посла, її змінили, тому що війна ведеться не проти армії, а проти терористів. Першим кроком операції стало сильне бомбардування ХАМАС з повітря і моря. Далі зайшли інженерні війська, які розміновували дороги та будинки.

Лише після цього пішли танки, артилерія і піхота. Враховуючи місцевість, в якій воюють солдати й офіцери, а також завдання, які вони виконують, результати більш ніж задовільні,

– сказав Аркадій Міл-Ман

Крім цього, тривають розмови, що оголосити війну Ізраїлю може Алжир. Сьогодні важко сказати, як розвиватиметься ситуація, адже у країн немає спільного кордону. Якщо це знову будуть атаки ракетами, то Ізраїль застосує ППО.

"Алжир є найбільшим споживачем російської зброї. Вони купували зброю на мільярди доларів, тому справді мають її багато. Але якщо вони все-таки оголосять війну, то зроблять помилку, бо Ізраїль дасть відповідь", – наголосив колишній посол.

Аркадій Міл-Ман розповів, яку тактику використовує ЦАХАЛ у Секторі Гази: дивіться відео

Які цілі Ізраїлю

Найперше мовиться про знищення терористів та їхньої інфраструктури, зокрема тунелів, бункерів, складів з ракетами, приміщень, у яких вони виготовляли зброю. Також ціллю є ліквідація вищого командування.

Бажано знищити всіх терористів, бо на їхніх руках кров – це люди, які вбивали. Ті, хто здадуться в полон, сидітимуть в тюрмах, а щодо інших немає іншого виходу, як повністю їх ліквідувати,

– розповів Аркадій Міл-Ман.

Він додав, що зараз найголовніше – це розібратися з вищим рівнем ХАМАС, бо тоді буде легше впоратися з меншими підрозділами, які залишаться.

Скільки часу триватиме операція

Ізраїльські військові можуть залишатися у Секторі Гази довше, адже операцію, ймовірно, не вийде закінчити за 2 – 3 тижні. Спершу повідомлялося, що вона буде моментальною, потім казали по-іншому – це все для того, щоб ХАМАС не довідався про плани Ізраїлю. Точно відомо, що плани вторгнення в Газу змінювалися через дії терористів.

Підготовка зайняла певний час, проте це дозволило резервістам пройти додатковий інструктаж, синхронізувати різноманітні дії, отримати додаткові розвідувальні дані. Терористи, яких захопили в полон, теж розповіли багато важливої інформації, яку треба було вивчити.

Операція триває повільно, але відповідно до плану. Місто вдалося оточити навіть швидше, ніж було зазначено. Просування повільне, бо зараз найголовніше – це зберегти життя ізраїльських солдатів,

– акцентував колишній посол.

Промовистим є той факт, що ізраїльська армія уже застосовує досвід української. Наприклад, спеціальні навіси на танках для того, щоб уберегти їх від попадання дронів.

Інженерні війська також застосовують досвід, який продемонструвала Україна на деокупованих територіях, коли ЗСУ проводили там зачистку,

– підкреслив Аркадій Міл-Ман.

Ймовірно, операція триватиме ще довго, адже війна є важкою, терористи ховаються в тунелях, а райони густонаселені. Цивільних також багато, але їх всіма силами намагаються не втягувати до воєнних дій та в ніякому разі не знищувати, адже це воєнний злочин.

Ситуація в Ізраїлі: коротко