Недопустимо, – израильский военный обозреватель ответил на возможность перемирия с ХАМАС

Для палестинских боевиков хотя бы несколькодневное перемирие с Израилем было бы выгодно. В настоящее время ведутся разговоры об обмене заложниками. Если сторонам удастся договориться, это может повлиять на позицию страны по отношению к режиму тишины.

Такое мнение 24 Каналу выразил израильский военный обозреватель Давид Шарп, отметив, что лидеры некоторых стран стремятся остановить операцию Израиля. Они находятся под давлением проарабского электората или левых сил.

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Почему перемирие невозможно

Боевики выиграют от любого продолжительного перемирия. Например, у них есть пусковые установки ракет, к которым трудно достать, потому что они под завалами или те, до которых не хватает боекомплекта. Во время перемирия ХАМАС сможет заполнить все эти "пробели".

С военной точки зрения перемирие для Израиля недопустимо, поскольку позволит ХАМАС восстановить возможности, реорганизоваться и выйти из стадии обороны. Ракеты ХАМАС будут готовы обстреливать израильские города,

– подчеркнул Давид Шарп.

Единственная причина, по которой Израиль может согласиться на длительную остановку боевых действий – соглашение о масштабном освобождении заложников. Важнейшее условие для ХАМАС в рамках этого соглашения – организовать продолжительное перемирие.

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Как может произойти обмен

Израилю важно освободить всех своих заложников, в том числе среди них 31 ребенок. ХАМАС выдвигал еще одно требование, которое недопустимо для страны – разделение семей. Боевики хотели выпустить 50 человек, но оставить за собой право выбирать кого именно. К примеру, они могли оставить мать, а выдать только ее ребенка.

Израиль требует большего количества освобождённых, а также недопущения разделения семей. Власти страны понимают, что после этого соглашения следующие будут очень проблемными, ведь когда ХАМАС захватывал заложников, то был заинтересован в том, чтобы обменять их на всех террористов, которые находятся в израильских тюрьмах.

Сейчас террористы понимают, что провести такой обмен еще успеют, но пока они имеют заложников, могут использовать их, как живой щит или разместить рядом с лидерами террористов, которые важны для Израиля,

– подчеркнул военный обозреватель.

После перемирия ЦАХАЛ будет трудно снова атаковать, потери будут больше. А после нескольких таких остановок Израиль не сможет возобновить операцию по совокупности политических и стратегических причин.

"Остановить огонь легко, а начать его снова, когда на тебе огромное политическое давление – очень нелегко. Поэтому ХАМАС не хочет освобождать всех заложников, а это создает большую опасность для людей", – сказал Шарп.

На днях израильские военные обнаружили тела двух заложников во время операции в Секторе Газа. Уже подтверждено, что их специально расстреляли террористы. Говорится о том, что ХАМАС якобы выпустит сразу 50 заложников, а дальше в течение 5 дней будет выпускать по 10 человек.

Они никогда не планировали выпустить сразу всех 237 заложников, ведь хотят держать их у себя, чтобы иметь инструмент давления на власть Израиля,

– подытожил Давид Шарп.

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