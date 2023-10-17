Ощущение "руки Москвы" присутствует: как нападение ХАМАС повлияет на отношение Израиля к России

Несмотря на войну в Украине, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху удавалось сохранять "теплые отношения" с президентом России Владимиром Путиным. Однако этому скоро придет конец и риторика Нетаньяху начнет меняться.

Такими мыслями с 24 Каналом поделился главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, причастность Москвы к террористическому нападению ХАМАС с Сектора Газа на Израиль очевидна.

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"Теплым взаимоотношениям" с Россией пришел конец

Как отметил Усс, Израиль долго демонстрировал, что якобы закрывает глаза на российско-украинскую войну. Однако "теплое общение" с Россией скоро придет конец.

Ощущение "руки Москвы" присутствует,

– сказал Ус.

По его словам, многое будет зависеть от роли Москвы в войне ХАМАС и Израиля.

ГУР МО Украины сообщило, что российское ГРУ уже передало террористам ХАМАС захваченную во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС, поэтому определенные отношения между Россией и ХАМАС существуют.

Иван Ус об отношениях Израиля и России: смотреть видео

Ранее Израиль не придал этому значения. Однако сейчас, вероятнее всего, Иерусалим пересмотрит "теплое общение" с Россией.

Глобальная политика "играет" по полной

Также следует отметить, что в начале октября Саудовская Аравия заявила о соглашении, которое предусматривало нормализацию отношений с Израилем. Однако впоследствии государство выступило с критикой в сторону Израиля и поддержало ХАМАС, несмотря на то, что он напал на Иерусалим.

Как отметил Ус, Израилю нужно налаживать отношения со странами Ближнего Востока. В то же время Саудовской Аравии важны связи Израиля с США. Ведь Америка могла бы предоставить гарантии безопасности Королевству в случае возможного нападения Ирана.

Здесь по полной "играет" глобальная политика. Фактически нападение ХАМАС на Израиль разрушило гипотетические договоренности Саудовской Аравии и Израиля, что негативно для обеих стран,

– подчеркнул Иван Ус.

Он также надеется, что Саудовская Аравия и Израиль вернутся к переговорам после нормализации ситуации в Иерусалиме.

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