Там все поддерживают Украину: почему ВСУ не получали помощи от Израиля

Общественное мнение жителей Израиля о России меняется. Этот процесс не остановить, даже несмотря на то, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху недавно звонил Владимиру Путину.

Об этом 24 Каналу рассказал российский политический обозреватель, правозащитник Марк Фейгин. По его мнению, Нетаньяху еще совсем недолго осталось руководить правительством. По всей вероятности, он со временем уйдет в отставку, а на него сбросят вину за упущенное нападение от ХАМАС.

Смотрите также Танки Израиля на подъезде к Газе, количество заложников возросло: конфликт на Ближнем Востоке

Как жители Израиля относятся к войне в Украине

Как подчеркнул Фейгин, у жителей Израиля нет иллюзий относительно России. В большинстве своем они поддерживают Украину. А к России относятся серьезно, учитывая ситуацию в регионе. Хотя их взгляды на страну-агрессорку уже меняются.

Изменения есть. В общей сложности в Израиле около 90% поддерживает Украину, если не больше. Но по России они всегда говорили, что вот "Россия есть в Сирии. Они с Ираном союзники, контролируют ХАМАС". Благодаря этому контролю ХАМАС не нападет. А вот 7 октября этого не произошло. Москва не помешала. Мы еще вообще не знаем всей роли России в этом, учитывая, что западные СМИ писали, что ХАМАС чуть ли не 2 года готовился к этой операции.

– отметил Фейгин.

Смотрите разговор с Марком Фейгиным на ютубе 24 Канала

Общественное мнение жителей Израиля по отношению к России меняется в отрицательную сторону. И Украине обязательно нужно использовать это. Бесспорно, что отношения между нашим государством и Израилем укрепятся. И это вопрос времени, когда последние начнут обмениваться информацией с Киевом, поставлять вооружение, работать над прекращением поставки оружия из Ирана в Россию и т.д.

Война в Израиле: коротко