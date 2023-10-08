Израиль ударил по мечетям в Секторе Газа, а ХАМАС обстрелял госпиталь: появились кадры
Израильская авиация ударила по мечетям в Секторе Газа. А боевики ХАМАС попали ракетами по больнице в Ашкелоне.
В Вооруженных Силах Израиля заявили, что боевики ХАМАСа использовали религиозные объекты в военных целях. Об этом информирует 24 Канал.
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Израиль ударил по мечетям в Секторе Газа
Как стало известно, истребители ЦАХАЛ нанесли авиаудары по двум объектам военной инфраструктуры, расположенным в мечетях, "использовавшихся террористической организацией ХАМАС" в Секторе Газа для атак против Израиля.
Кроме того, были нанесены удары по полевым штабам, оперативному командному центру ХАМАС и командному посту радикальной группировки Исламский джихад.
Израиль ударил по мечетям в Секторе Газа / фото Visegrád 24
Мечеть в Секторе Газа после ударов Израиля: смотрите видео
ХАМАС обстрелял госпиталь в Израиле
Ракетному обстрелу ХАМАС подвергся медицинский центр "Барзилай" в городе Ашкелон, что на юге Израиля. Ракета попала в переход между зданиями больницы. За несколько часов до этого сотрудники перевезли пациентов в безопасное место.
Отмечается, что во время обстрела Ашкелона 50-летняя женщина получила серьезные ранения, еще 5 человек получили легкие ранения.
Последствия обстрела больницы в Израиле: смотрите видео
Конфликт между ХАМАС и Израилем: последние новости
- 8 октября стало известно, что Израиль атаковал Ливан в ответ на обстрел. С той территории стреляли по израильским землям.
- Кстати, в соцсетях опознали женщину, которую покалечили и похитили боевики ХАМАС. Это оказалась 30-летняя Шани Лук. Она участвовала в музыкальном фестивале в Израиле.
- Аналитики ISW заявили, что Россия использует атаку ХАМАС в Израиле, чтобы продвигать свои нарративы. Кремль направляет их на уменьшение поддержки и внимания США и Запада к Украине.