Живут впроголодь: как мотивируют боевиков ХАМАС на геноцидные действия против Израиля

Боевики ХАМАС, нападая на Израиль, понимали, что получат жесткий ответ. Однако рядовым бойцам, живущим в Секторе Газа, практически нечего терять, поэтому они готовы совершать любые преступления.

Главный редактор "Первого радио 89.1" Влад Зерницкий рассказал 24 Каналу, что палестинские боевики, начиная ту или иную военную операцию, знают, что получат ответ в десять раз больше. Хотя они и прикрываются Кораном и исламом, но на самом деле являются просто заложниками и смертниками.

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Какая мотивация боевиков

Террористы ХАМАС живут в нищете. В ходе допроса один из боевиков сказал, что за убийства людей им пообещали квартиру и 10 тысяч долларов. Учитывая их ситуацию, для них это очень большой подарок.

Рядовым бойцам терять нечего, потому что они живут впроголодь, в нищете, в лагерях для беженцев. На этом наживается их руководство, живущее совсем не в Газе,

– сказал Влад Зерницкий.

Он добавил, что ХАМАС является лишь инструментом, которым пытаются шевелить уголь на гаснущем костре. На самом деле на нем наживается Иран, а сами боевики просто смертники, которых все сразу бросили. Арабские братья им не помогают, а если и поддерживают, то только официальным осуждением действий Израиля. Вышло так, что они не нужны ни Египту, Иордании, Сирии, ни Ливану или Саудовской Аравии.

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Влад Зерницкий также привел информацию от работников спецслужб, в которой говорилось, что семьи отправляют детей в ряды террористов, чтобы получить хоть какую-то финансовую стабильность.

"Не могу гарантировать на 100%, но я слышал, что многодетные семьи в Секторе Газа отправляют своих детей для совершения самоубийств, самоподрывов только потому, что им обещают пожизненную пенсию. Например, они будут получать 1.5 – 2 тысяч долларов за ребенка. Детей в семье есть 7 или 8, поэтому мама отправляет", – рассказал Зерницкий.

Слушать, а тем более понимать это людям в цивилизованном мире очень сложно, но такая ситуация существует и ее используют кураторы из Ирана.

Боевики сами знают, что они покинуты, но каждый из них достигает своих целей: кто-то украсть велосипед и перевести его в Сектор Газа, кто-то девушку, а кто получить деньги. А кто-то купить новую виллу или арендовать пентхаус в Катаре,

– подчеркнул Влад Зерницкий.

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