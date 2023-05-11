В Израиле ракета попала в многоэтажку: разведка предупредила о новых мощных залпах

Израиль продолжает подвергаться атакам со стороны Сектора Газа. В этот раз они обстреляли израильский город Реховот.

В разведке страны предупредили, что "Исламский джихад" планирует вечером 11 мая обстрелять Тель-Авив. Там пройдет концерт известного израильского певца.

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Палестинцы запустили ракеты по Реховоту

Жители Реховота вечером 11 мая услышали сигнал воздушной тревоги, а через несколько минут там раздался сильный взрыв. Палестинская ракета попала на 2 этаж одной из многоэтажек города.

"Исламский джихад" атаковал город Реховот / Фото The Times of Israel

На место падения ракеты прибыли искавшие пострадавших правоохранители, а также саперы, ликвидировавшие остатки палестинского оружия.

В результате удара пострадали 7 человек. Их доставили в израильскую больницу "Каплан". В настоящее время 4 человека находятся в состоянии средней тяжести, 1 – в легком.

Впоследствии стало известно о гибели одного жителя многоэтажного дома. Врачи пытались спасти мужчину, но ранения были не совместимы с жизнью.

Нетаньяху встретится с разведкой после атаки на Реховот

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после атаки "Исламского джихада" созвал оперативное совещание с военной разведкой "Моссад". Там он планирует обсудить последствия удара по Реховоту и определить дальнейшие действия в отношении боевиков из Сектора Газа.



Нетаньяху говорит с военными "Моссаду" / Фото Канцелярии премьер-министра Израиля

Военные разведки также сообщили, что боевики хотят запустить несколько десятков ракет по столице Израиля, где более 40 тысяч человек будут находиться под открытым небом на концерте певца Авива Гефена. Эти данные они смогли получить после перехвата разговоров палестинцев. По состоянию на 22 часа 11 мая ракетных ударов по столице – нет.

Что происходит между Израилем и Сектором Газа