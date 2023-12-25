Завершится ли война в Израиле в ближайшее время: Нетаньяху дал исчерпывающий ответ
Источник:Times of Israel
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 25 декабря совершил свой редкий визит в Газу. Там глава израильского правительства посетил бригаду резервистов ЦАХАЛ.
Кроме того, Нетаньяху также спросили, закончится ли скоро боевые действия против ХАМАС в Секторе Газа. На этот вопрос израильский министр дал исчерпывающий ответ.
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Ожидать ли в ближайшее время завершение боев в Газе
Нетаньяху после визита в зону боевых действий в палестинском прибрежном анклаве заметил, что война против ХАМАС далека от завершения. Он подчеркнул, что Армия обороны Израиля пока не останавливается и продолжает свою борьбу.
Мы углубляем боевые действия в ближайшие дни, и это будет долгое сражение, и оно не близко к завершению. Нам нужны терпение, единство и соблюдение нашей миссии,
– сказал Нетаньяху.
Кроме того, на заседании фракции Ликуд в Кнессете израильский глава правительства подчеркнул, что военные, которых он посетил в Газе, просили его только об одном: чтобы израильская армия не останавливалась и продолжала свое дело до конца.
Какая ситуация с войной между Израилем и ХАМАС сейчас
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 24 декабря заявил, что ЦАХАЛ углубляет наземную операцию в секторе Газа. Он отметил, что у Израиля нет другого выхода, кроме борьбы с полной победой над ХАМАС.
- Глава израильского правительства также признал, что для полного успеха в Секторе Газа Армии обороны Израиля нужно время. Несмотря на это, по его словам, ЦАХАЛ настроен бороться до конца.
- Журналист израильского аналитического портала "Детали" Роман Янушевский отметил, что сейчас основные бои между ЦАХАЛ и ХАМАС ведутся на юге Сектора Газа в городе Хан-Юнис. В частности, там израильские военные ищут главу боевого крыла Мухаммеда Дейфа и главу ХАМАС в Секторе Газа Яхью Синвара.
- Янушевский также подчеркнул, что после зачистки районов, где сейчас идут боевые действия, Армия обороны Израиля начнет наступление на другие районы Сектора Газа. В то же время, по мнению журналиста, интенсивность боев в ближайшее время будет там уменьшаться.