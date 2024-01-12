"Россия испытывает радость и оживление": как Кремль может использовать события в Йемене
В ночь на 12 января 2024 года США и Великобритания атаковали цели хуситов в Йемене. После удара Россия обратилась с просьбой о проведении срочного заседания Совбеза ООН.
Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что, делая подобные заявления, страна-агрессор пытается отвлечь от себя внимание как бы агрессивными действиями своих геополитических противников. Однако на самом деле Россия не испытывает никакого беспокойства – это пустые разговоры.
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Как россияне могут использовать события в Йемене
"Россия испытывает радость и оживление, что таким образом можно попытаться отвлечь внимание того или иного сообщества от собственных действий, в частности внутренних, назовем это "электоратом". Хотя совсем неправильно называть российское сообщество "электоратом", потому что выборы там особое дело" , – отметил военный обозреватель из Израиля.
В ближайшее время стоит ожидать дипломатической активности России. Чего не скажешь о практических действиях, поскольку у Кремля немного инструментов влияния в регионах вблизи Красного моря. Также Москва не желает портить отношения с Саудовской Аравией и ОАЭ.
Место расположения Йемена/Скриншот
Кроме того, хуситы – ожесточенные враги Эр-Рияд и Абу-Даби, поэтому России нужно тонко маневрировать. Допустим случай, когда Ансарулла нанесла удар по Эмиратам и Аравии, а россияне ее открыто поддерживали, это будет выглядеть скверно и может испортить отношения между Москвой и двумя странами.Заметьте! Представители йеменских хуситов назвали несколько объектов, по которым США и Британия нанесли удары В него вошли:
- военная база Кахлан в провинции Саада;
- авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны;
- район аэропорта города Худайда в Красном море;
- аэропорт города Таиз и другие объекты в провинции Таиз в юго-западном регионе Йемена;
- аэродром города Аббс.
Шарп подчеркнул, что в теории все страны, хоть как-то воюющие с Соединенными Штатами, могут рассчитывать на военную помощь от России, которая любым способом хочет "вколоть" врага. С одной стороны, хуситы получают обеспечение от Ирана. С другой стороны, у самой Москвы нет достаточного количества ресурсов, потому что воюет с Украиной. Поэтому вряд ли будет масштабно помогать другим игрокам, хотя маленькие интриги могут быть.
Война в Йемене: что известно
- Авиация и боевые корабли США и Великобритании в ночь на 12 января нанесли удары по военным объектам группировки хуситов в Йемене, которые при поддержке Ирана в последние полтора месяца препятствовали морской торговле и блокировали торговые суда в Красном море.
- Военно-воздушные силы Америки рассказали, что во время операции против хуситов нанесли удары по более чем 60 целям на 16 объектах: командных пунктах, складах оружия, производственных мощностях и радарах ПВО.
- Британские Королевские ПС заявили, что их самолеты атаковали две цели, и одной из них был аэродром у Аббса. По данным разведки, из него хуситы запускали крылатые ракеты и дроны. Второй целью был комплекс в Бане, из которого, по данным разведки, запускали разведывательные и ударные БПЛА.
- Сразу после ударов с заявлениями выступили одновременно президент Штатов Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
- Американский президент сказал, что это был ответ на атаки хуситов на торговые суда в Красном море, и США с союзниками без колебаний нанесут новые удары, если они понадобятся. А Риши Сунак заявил, что, с точки зрения Британии, удар по хуситам был самообороной.