Решающими станут выборы: политолог объяснил, когда Китай может начать вторжение на Тайвань

Недавно Китай начал трехдневные военные учения вокруг Тайваня. В их МИД сообщили, что Пекин уже начинает подготовку к вторжению. Однако есть вероятность, что Китай не будет предпринимать наступательные действия до предстоящих в следующем году выборов в Тайване.

Важность выборов состоит в том, что один из кандидатов выступает за присоединение Тайваня в состав Китая. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко.

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Китай хочет вернуть Тайвань

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У в интервью CNN заявил, что, вероятно, Китай готовится к войне против них. В то же время он добавил, что Китай "дважды подумает", прежде чем применять силу по отношению к Тайваню. Владимир Фесенко считает, что Пекин пока не намерен начинать боевые действия.

Это обмен сигналами. Китай пытается немного напугать Соединенные Штаты и Запад. Особенно Запад,

– подчеркнул политолог.

В 2024 году в Тайване пройдут президентские выборы. Один из претендентов на должность выступает сторонником реинтеграции с Китаем.

"Ирония исторической судьбы заключается в том, что он представляет партию Гоминдан. Эту партию возглавлял руководивший Китаем Чан Кайши, а затем был вынужден бежать оттуда. Он де-факто и создал независимый Тайвань. А сейчас его партия выступает за реинтеграцию с Китаем", – рассказал Фесенко.

По его словам, эти выборы станут решающими. Но пока они не пройдут, Китай не будет атаковать. Он попытается влиять на внутреннюю ситуацию в Тайване. Впрочем, на перспективу Китай настроен на то, чтобы вернуть Тайвань.

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Влияние встречи Макрона, фон дер Ляен и Си

Фесенко обратил внимание, что во время недавнего визита в Китай президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, Китай "играл на раскол" единой позиции Запада. В частности, говорится о позиции по проблеме Тайваня. В то время как Макрона встречали с почестями и особым почетом, а к Урсуле фон дер Ляен, критиковавшей Китай через Тайвань, демонстративно относились "холодно".

После встречи Макрона и Си Цзиньпина лидер Франции высказал мнение, что Европейский Союз должен иметь отдельную позицию по Тайваню, а не быть "вассалами США".

Думаю, он будет вынужден скорректировать свою позицию. Даже во Франции не все поддерживают подобные заявления. В настоящее время готовится визит группы французских парламентариев и сенаторов в Тайвань. Вероятно, они будут демонстрировать там свою поддержку,

– отметил Фесенко.

Китай с одной стороны пугает Запад, в частности европейцев, а с другой – он ведет дипломатическую линию, заявляя о своем "миротворчестве". В свою очередь, США в ответ на устрашение Китая тоже продемонстрировали, что если будет какая-то военная атака на Тайвань, тогда Соединенные Штаты тоже военно поддержат их.

По мнению политолога, сейчас происходят события, просто демонстрирующие позиции стран. Это не подготовка к войне.

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