Китай настроен абсолютно серьезно: Черник оценил вероятность войны с США

Каскад малых, средних и больших войн, к сожалению, уже стал нашей реальностью. Более того, министр обороны Великобритании отметил, что сейчас мир находится в довоенном состоянии.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник, заметив, что Россия абсолютно перечеркнула систему международных отношений, которая сложилась по результатам Второй мировой войны. Предыдущие системы также заключали по результатам войн.

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Китай и США должны сесть за стол переговоров

Петр Черник вспомнил слова о том, что политическая власть рождается из дула ружья. К сожалению, именно так построен современный мир. В нем уже накопилось очень много проблем, которые другим способом, чем в силовой, решить нельзя.

Я не являюсь апологетом войны, это мерзкое явление, но мы не смогли никак его отменить. Этот инструмент насилия, решения сложных вопросов между людьми снова актуализирован,

– сказал полковник запаса ВСУ.

По его словам, так будет продолжаться до тех пор, пока два больших гиганта – Китай и США – не сядут за стол переговоров. Стоит заметить, что в мире образовались две большие конфигурации: Глобальный Юг и Глобальный Север.

Существует эмпирическое разделение мира на Глобальный Север и Глобальный Юг. К последнему относят страны Азии, Африки, Латинской Америки. А к первой категории в основном принадлежит Европа, США, Канада, развитые страны Азии.

"Юг очень большой, по части людей там 6 миллиардов населения. Он тиранический, там почти нет демократии, в отличие от Севера, куда входит 2 миллиарда людей. Противостояние между ними будет только нарастать", – прокомментировал Черник.

Поэтому надо действовать по израильскому принципу и пытаться выиграть войну как можно меньшей кровью. Время поражений для украинцев в историческом смысле должно наконец закончиться.

Может ли быть война между США и Китаем

По словам Черника, все к тому и идет. Только стоит надеяться, что война не станет настолько глобальной. Сегодня лидер Китая Си Цзиньпин сосредоточил в своих руках чрезвычайно большую власть.

В октябре 2022 года, впервые в истории страны, действующий президент арестовал своего предшественника Ху Цзиньтао и это произошло в прямом эфире. Нельзя не упомянуть тот факт, что в 2014 году Си Цзиньпин сказал, что Китай к 2050-му станет лидером мира.

В 2024 году китайцы исключили из своей концепции мирное урегулирование Тайваньской проблемы. Ранее такие попытки были, но теперь они абсолютно серьезно рассматривают военную интервенцию. Это может произойти,

– отметил Петр Черник.

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