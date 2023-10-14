Там целый подземный город: насколько сложной может быть наземная операция Израиля в Секторе Газа

Армия Израиля заявила о подготовке к наземной операции в Секторе Газа. В настоящее время идет завершение военных тренировок, в том числе в стране мобилизовали более 300 тысяч резервистов.

Военный эксперт с Израиля Давид Гендельман объяснил 24 Каналу, в чем состоит сложность наземной операции и сколько боевиков насчитывается в Cекторе Газа.

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Как рассказал Гендельман, в течение долгих лет Израиль не понимал, что делать с территорией Cектора Газа, когда ЦАХАЛ ее захватит. Поэтому после 2005 года, когда Израиль покинул Газу, не произошло повторной операции по захвату.

Кроме того, немалое количество жертв заставляет Израиль действовать здесь и сейчас, в том числе наносить удары по военным целям боевиков ХАМАС. И только потом провести наземную операцию.

Насколько сложно провести наземную операцию в Газе

Гендельман отметил, что окончательное решение о входе израильской армии в сектор должно принять политическое руководство. Однако захватить и зачистить Сектор Газа в военном плане можно. Операция приведет к соответствующим потерям личного состава – это также одна причина, почему раньше этого не делали.

То есть, понятно, что это будет сложно в военном плане. Так как ХАМАС достаточно долго готовил оборонную систему, в том числе подземный город, туннели, коммуникации, склады оружия, штабы и другую инфраструктуру: фугасы, минные ловушки, инженерные заграждения,

– сказал военный эксперт из Израиля.

По его словам, подземный мир, созданный в Секторе Газа, станет дополнительной нагрузкой для израильской армии. Так как воевать также нужно на поверхности, где плотная застройка.

Гендельман о сложности наземной операции в Секторе Газа: смотреть видео

Какое количество военных в Газе

Гендельман подчеркнул, что у ХАМАС более 40 тысяч боевиков, у "Исламского джихада" – около 15 тысяч, в других военных организациях Сектора Газа – еще несколько тысяч. Все военные разделены на батальоны и бригады.

Основная проблема в захвате и зачистке Сектора Газа не в количестве боевиков, а в построенной системе обороны. В частности, подземный город с помещениями, где боевики автономно могут находиться очень долгое время, и выходить на поверхность для проведения тех или иных боевых действий,

– подчеркнул Давид Гендельман.

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