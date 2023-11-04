Уничтожение ХАМАС и спасение заложников: почему медленно продвигается наземная операция в Газе

Израильская армия (ЦАХАЛ) гораздо сильнее террористов ХАМАС в боевых столкновениях полноценного типа. Ведь ХАМАС могут только нападать на детей, спящих родителей и жестоко расправляться с гражданскими.

Наземную операцию в Секторе Газа можно провести как можно быстрее, однако Израиль останавливает несколько факторов. Израильский политический и общественный деятель Ариэль Бурштейн объяснил 24 Каналу, что влияет на темп наземной операции и каковы ее главные цели.

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Что влияет на скорость наземной операции

По словам Бурштейна, быстрая сухопутная операция может привести к колоссальным потерям с израильской стороны. Поэтому Иерусалим придерживается постепенной зачистки Газы.

Это не значит, что у нас нет жертв. К сожалению, уже есть жертвы среди солдат. Однако для того чтобы их минимизировать не нужно никуда спешить,

– объяснил израильский политический и общественный деятель.

Кроме городских боев существенные проблемы для армии Израиля создает плотная подземная застройка под Сектором Газа, имеющая множество тоннелей. То есть каждую секунду из любой точки подземелья может появиться группа боевиков с РПГ или противотанковыми ракетами и неожиданно нанести удар по ЦАХАЛ.

Какие главные цели наземной операции

Как заметил Бурштейн, чтобы обезопасить себя от угрозы, нужно тщательно зачищать каждый метр и дом.

Результат будет очевиден – Израиль уничтожит ХАМАС,

– подчеркнул Ариэль Бурштейн.

Также на темп наземной операции влияют более 240 заложников, которых держат в Секторе Газа. Заметим, среди захваченных террористами ХАМАС не только израильтяне, но и многие иностранцы.

Спасение человеческих жизней – принципиальная цель для Израиля. По мере продвижения будет появляться новая разведывательная информация. Террористы будут попадать в плен. И, соответственно, будут сдавать места и туннели, где они держат в качестве заложников мирных людей,

– отметил Бурштейн.

Поэтому две главные цели наземной операции – ликвидировать террористов и освободить заложников.

Что известно об операции ЦАХАЛ в Газе