Террористы ХАМАС в ужасающих условиях удерживают израильских заложников
Террористы ХАМАС держат более 100 заложников из Израиля. Около 45 нуждаются в лечении хронических заболеваний или жизненно необходимых лекарств.
Неделю назад впервые удалось передать медикаменты для израильских заложников, однако пока нет подтверждения, что они получили лекарства. Экс-посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман рассказал 24 Каналу, что ХАМАС удерживает заложников в очень плохих условиях
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Как ХАМАС удерживает заложников
По словам экс-посла, сложно в подробностях рассказать, в каких условиях террористы удерживают заложников. Информация из официальных источников почти не публикуется, лишь некоторые детали рассказывают их родственникам и они остаются в узком кругу. Кроме того, любые данные могут быть навредить заложникам.
Понятно одно – условия в которых держат заложников очень сложные. У людей нет гигиены. С момента захвата они не могут мыться. Там нет воды. Дают мало еды. Пожилые люди и молодежь, имеющие хронические заболевания, нуждаются в медикаментах,
– заметил Аркадий Мил-Ман.
В четверг, 18 января, удалось передать медикаменты для заложников вместе с партией гуманитарной помощи палестинцам. В этом помогли Катар и Франция, заключившие соглашение с ХАМАСом. Несмотря на это, у Израиля нет доказательств, что лекарства доставили израильским заложникам.
Среди заложников есть дети. Они захватили 10-месячного мальчика, ему уже год и один месяц, а его брату 4 года. Это сложная ситуация для матери. Быть в таких условиях сложно. Их удерживают под землей без света. Как и чем они дышат непонятно. Их переводят с места на место в бункерах и туннелях. В любом случае их психологическое состояние очень тяжелое,
– подчеркнул экс-посол Израиля в России.
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