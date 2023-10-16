Речь идет о ХАМАС, Хезболле, Исламском джихаде и других. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Задача террористических группировок

Борис Тизенгаузен отметил, что Иран видит задачу террористических группировок ХАМАС, Хезболла, Исламский джихад и других в сдерживании Израиля от прямой войны с Ираном.

Иран не хочет воевать своими вооруженными силами и Корпусом стражей Исламской революции. Иран хочет делать это руками прокси-группировок ХАМАС, Хезболла, Исламский джихад и так далее. В частности, задача этих группировок – сдерживать Израиль и его союзников от прямой войны с Ираном,

– считает он.

Иран предупредил Израиль о вмешательстве в войну