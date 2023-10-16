Мовиться про ХАМАС, Хезболла, Ісламський джихад та інші. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Завдання терористичних угрупувань
Борис Тизенгаузен зазначив, що Іран вбачає завдання терористичних угрупувань ХАМАС, Хезболла, Ісламський джихад та інших у стримуванні Ізраїлю від прямої війни з Іраном.
Іран не хоче воювати своїми збройними силами та Корпусом вартових Ісламської революції. Іран хоче робити це руками проксі-угрупувань ХАМАС, Хезболла, Ісламський джихад і так далі. Зокрема, завдання цих угрупувань – стримувати Ізраїль та його союзників від прямої війни з Іраном,
– вважає він.
Іран попередив Ізраїль про втручання у війну
- Іран надіслав Ізраїлю приватне повідомлення через ООН та опублікував публічне звернення. У заяві Тегеран попередив Ізраїль, що "ситуація може вийти з-під контролю і мати далекосяжні наслідки" у випадку, якщо ЦАХАЛ не припинять бомбардування Сектора Гази.
- Крім того, високопоставлений ізраїльський чиновник звинуватив Іран у спробі відкрити другий фронт війни шляхом розміщення зброї в Сирії або через неї.
- Раніше західні ЗМІ з посиланням на високопоставлених членів ХАМАС та Хезболли зазначали, що представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку на Ізраїль. Джерела розповіли, що офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС ще з серпня. Зокрема, аби розробити повітряний, наземний та морський план вторгнення в Ізраїль.
- Зауважимо, що на тлі проблем з евакуацією мирного населення і погроз Ірану вступити у війну ізраїльська армія відклала наземну операцію у Секторі Гази.