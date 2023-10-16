Мовиться про ХАМАС, Хезболла, Ісламський джихад та інші. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Завдання терористичних угрупувань

Борис Тизенгаузен зазначив, що Іран вбачає завдання терористичних угрупувань ХАМАС, Хезболла, Ісламський джихад та інших у стримуванні Ізраїлю від прямої війни з Іраном.

Іран не хоче воювати своїми збройними силами та Корпусом вартових Ісламської революції. Іран хоче робити це руками проксі-угрупувань ХАМАС, Хезболла, Ісламський джихад і так далі. Зокрема, завдання цих угрупувань – стримувати Ізраїль та його союзників від прямої війни з Іраном,

– вважає він.

Іран попередив Ізраїль про втручання у війну