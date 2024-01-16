Оборона не сломлена до конца, – военный обозреватель из Израиля о ходе операции в Секторе Газы
Израиль еще не сломил оборону палестинских боевиков, поэтому идет интенсивная фаза войны. Когда цели будут достигнуты, начнется третья фаза войны.
Однако третья фаза войны между ЦАХАЛ и террористами ХАМАС также будет интенсивной. Это 24 Каналу объяснил израильский военный обозреватель Давид Шарп.
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Следующая фаза войны – тоже интенсивная
Давид Шарп отметил, что пока не сломлена организованная оборона ХАМАС, которую нужно преодолевать, применяя массовую авиацию, тяжелую технику и осуществлять классические операции, продолжается вторая фаза войны.
Первая фаза войны была исключительно воздушной. Вторая – наступательная. Когда оборону палестинских боевиков сломят, начнется третья фаза войны. Тогда будут осуществляться операции, больше напоминающие зачистку или операцию полицейского типа.
Они тоже будут интенсивными. В их рамках тоже должна применяться и авиация периодически, и тяжелая техника. Они будут означать специальные операции, рейды, удержание тех или иных пунктов. Однако это уже будет серьезно отличаться от общевойсковой фазы,
– объяснил он.
Война между ХАМАС и Израилем: последние новости
- Армия обороны Израиля заявила о полном контроле над севером Газы. В частности, стало известно о расформировании северных бригад и дивизий группировки ХАМАС. Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари рассказал, что израильским военным понадобилось три месяца, чтобы нанести ХАМАС значительное поражение на севере Газы.
- По словам израильского контр-адмирала, боевые действия будут продолжаться на протяжении 2024 года. Израильская армия работает по плану, чтобы достичь целей войны – ликвидировать ХАМАС в центре и на юге Газы, а также продолжить все усилия, разведку, оперативное и военное давление, чтобы вернуть заложников.
- В издании The Wall Street Journal раскрыли планы Израиля относительно границы Газы с Египтом. Отмечается, что израильские власти выступают за полный контроль Израиля над приграничной территорией Сектора Газы. Израиль хочет таким образом перекрыть контрабандный поток оружия, заблокировать туннели ХАМАС, не дать террористам скрыться из анклава, а также лишить палестинских боевиков контроля над пунктом пропуска.