Не очень помогло: что успел сделать ХАМАС во время перемирия

Перемирие между Израилем и ХАМАС длилось 8 дней, и сейчас боевые действия в секторе Газа начались с новой силой. Во время паузы ХАМАС вернул часть заложников, захваченных 7 октября.

Также боевики ХАМАС, вероятно, получили возможность восстановить свои силы и перевооружиться. Подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в отставке Марк Бабот высказал мнение 24 Каналу о том, что Израиль сознательно пошел на перемирие и заплатил за него высокую цену.

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Сколько могут продолжаться боевые действия

Перемирие, продолжавшееся 8 дней, не очень помогло ХАМАС, потому что за месяц ведения боевых действий у него были серьезно нарушены все цепочки командования и логистики. Также за это время было ликвидировано множество полевых командиров ХАМАС.

В то же время, боевики сумели подвезти питание, воду, топливо. С точки зрения логистики они в своих подземных бункерах обеспечены, и это не очень хорошо для Израиля.

Израильские военные осознавали, что шли в эту ловушку (перемирие – 24 Канал) с открытыми глазами. Для них самое главное – это люди, и потому Израиль заплатил дорогую цену в военном смысле, но получил живым часть заложников,

– подчеркнул подполковник Генштаба Армии обороны Израиля в отставке.

Успел ли ХАМАС восстановить свои вилы за время перемирия: смотрите видео

ХАМАС первым прервал перемирие по своей инициативе, начав обстреливать израильские города. После этого Израиль объявил о прекращении перемирия со своей стороны.

"Активная фаза боевых действий сначала на севере Сектора Газа, а затем на юге продлится до 3 месяцев. В ближайшие месяцы нужно надеяться, что ликвидация батальонных группировок и укрепленных районов ХАМАС будет закончена. После активной фазы ведения боев между Израилем и ХАМАС будет продолжаться зачистка Сектора Газа от террористов", – отметил Марк Бабот.

Война между ХАМАС и Израилем: важное

ЦАХАЛ 1 декабря возобновила боевые действия в Секторе Газа после 8-дневного перемирия. Это произошло после того, как ХАМАС нарушил договоренности о прекращении огня: около 7 утра боевики из Сектора Газы выпустили по Израилю ракету, которую перехватило ПВО.

Ранее, 30 ноября, в Иерусалиме произошел теракт. Двое мужчин открыли огонь по людям, находившимся на автобусной остановке. В результате нападения погибли 3 израильтян. Ответственность за совершение нападения взял на себя ХАМАС.

Напомним, что также 30 ноября было передано Израилю шестую группу заложников, которые были захвачены ХАМАС 7 октября. Среди освобожденных, в частности, Елена Труфанова и ее мать Ирэна Тате. В плену ХАМАС остается еще 137 заложников.