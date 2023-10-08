ЦАХАЛ заявил об ударе по дому главы разведки ХАМАС

Противостояние ЦАХАЛ и ХАМАС продолжается. Израиль продолжает контртеррористическую операцию в Секторе Газа.

Утром 8 октября в Израиле сообщили о завершении "первой фазы операции" против ХАМАС. Стало известно, что ЦАХАЛ,или Армия Израиля, нанесла удар по военной инфраструктуре боевиков в Секторе Газы, в том числе, и по дому главы разведки.

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Уничтожили стратегический объект

Израильская армия заявила, что ее истребители атаковали здание главы разведки ХАМАС. Военные поделились соответствующим видеодоказательством.

Кадры "прилета" по боевикам: видео

Также в ночь на 8 октября Израиль взорвал мечети в Секторе Газы, которые боевики использовали в качестве военных объектов. В частности, известно об авиаударах по полевым штабам, оперативном командном центре ХАМАС и командном посту радикальной группировки Исламский джихад.

По данным BBC, кроме здания главы разведки, под атакой ЦАХАЛ оказались и комплексы лидеров ХАМАС. Кроме того, удары пришлись и по двум банкам, финансирующим террористическую организацию.

Авиаудар также нанес удар по зданию, где находились офисы и склады — там хранилось оружие и военная техника.

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