ЦАХАЛ заявил об ударе по дому главы разведки ХАМАС
Источник:Армия Израиля
Противостояние ЦАХАЛ и ХАМАС продолжается. Израиль продолжает контртеррористическую операцию в Секторе Газа.
Утром 8 октября в Израиле сообщили о завершении "первой фазы операции" против ХАМАС. Стало известно, что ЦАХАЛ,или Армия Израиля, нанесла удар по военной инфраструктуре боевиков в Секторе Газы, в том числе, и по дому главы разведки.
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Уничтожили стратегический объект
Израильская армия заявила, что ее истребители атаковали здание главы разведки ХАМАС. Военные поделились соответствующим видеодоказательством.
Кадры "прилета" по боевикам: видео
Также в ночь на 8 октября Израиль взорвал мечети в Секторе Газы, которые боевики использовали в качестве военных объектов. В частности, известно об авиаударах по полевым штабам, оперативном командном центре ХАМАС и командном посту радикальной группировки Исламский джихад.
По данным BBC, кроме здания главы разведки, под атакой ЦАХАЛ оказались и комплексы лидеров ХАМАС. Кроме того, удары пришлись и по двум банкам, финансирующим террористическую организацию.
Авиаудар также нанес удар по зданию, где находились офисы и склады — там хранилось оружие и военная техника.
Противостояние Израиль и ХАМАС: последние новости
- ЦАХАЛ рассказал об установлении контроля над полицейской станцией Сдерот и освобождении заложников. Премьер-министр Израиля заявил, что большинство боевиков, проникших на израильскую территорию, были уничтожены. Кроме того, правительство объявило Сектор Газа закрытой военной зоной и решило прекратить туда поставки электроэнергии и горючего.
- Также Израиль накрыл артиллерийским огнем район в Ливане. Таким образом, он отомстил Хезболли за ракетный обстрел израильских позиций в спорном районе ферм Шебаа.
- Сеть облетела фото, на котором в пикапе палестинских боевиков лежала искалеченная женщина. Ею оказалась 30-летняя гражданка Германии Шани Лук.