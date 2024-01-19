Готовится ли НАТО противостоять угрозам от России: Зильбер оценил действия партнеров

Градус напряжения в мире ежедневно становится все больше. Ведущие лидеры уже открыто заявляют, что война в Украине – это только начало российских войн.

Об этом 24 Каналу сказал израильский журналист Цви Зильбер. Он отметил, что немецкие военные реально рассматривают сценарии, что в 2025 году Россия нападет на одну из европейских стран.

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Мир начинает реально оценивать ситуацию

Европа спустя почти 2 года после российского вторжения в Украину начинает осознавать реальную угрозу, но многие страны до сих пор продолжают создавать видимость, что якобы ничего не произошло.

Мы видим факт, что Европа так и не переходит на наращивание военного производства. Есть движения в отдельных странах, но Европа как политический субъект не меняет свой курс и не начинает милитаризацию. Европейцы по-прежнему полагаются на НАТО и Соединенные Штаты,

– сказал Зильбер.

В то же время Польша ужесточила закон о мобилизации. Согласно которому, теперь в случае объявления мобилизации за неявку по повестке будет суровое наказание. Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск говорит, что будет рад видеть на территории Польши немецких солдат, если Берлин будет готов разместить свои гарнизоны.

Это определенный симптом. Надо сказать, что Польша сначала все понимала, но почему-то в последнее время начала странно вести себя. Бойкоты украинской продукции и перекрытие границ нанесли большой ущерб Украине. Воюющей стране вставили нож в спину,

– подчеркнул израильский журналист.

Финляндия теперь член НАТО и готовится к войне. Министр гражданской обороны Швеции Карл Оскар Болин призвал граждан готовиться к войне. Стокгольм официально еще не вступил в НАТО, но находится на финальной стадии. Однако Швеция – это не первая страна, на которую может напасть Россия.

Возможное развитие событий

По одному из озвученных сценариев первая волна может прийтись на страны Балтии и Польшу. Может быть удар через Белоруссию. Россияне попытаются захватить Сувальский коридор и прорваться в Калининград.

Все чаще появляются публикации о том, если дать Украине проиграть в этой войне, это будет катастрофа для Европы. Я надеюсь, что это приведет к более интенсивной помощи, в частности, Украина получит обещанные 50 миллиардов от Евросоюза,

– отметил Зильбер.

Кроме этого, сейчас возникает вопрос, будет воевать НАТО с Россией, если страна-агрессор нападет на одну из стран Альянса, например Литву, Латвию или Эстонию. А также, не появятся ли в НАТО голоса, мол, Альянс не будет вступать в войну, ведь это приведет к ядерной войне, пусть Владимир Путин забирает страны Балтии, ведь они входили в Советский Союз.

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