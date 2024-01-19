Про це 24 Каналу сказав ізраїльський журналіст Цві Зільбер. Він зауважив, що німецькі військові реально розглядають сценарії, що у 2025 році Росія нападе на одну з європейських країн.

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Світ починає реально оцінювати ситуацію

Європа майже через 2 роки після російського вторгнення в Україну починає усвідомлювати реальну загрозу, але багато країн досі продовжують створювати видимість, що нібито нічого не сталося.

Ми бачимо факт, що Європа так й не переходить на нарощування військового виробництва. Є якісь рухи в окремих країнах, але Європа як політичний суб'єкт не змінює свій курс й не починає мілітаризацію. Європейці, як і раніше, покладаються на НАТО та Сполучені Штати,

– мовив Зільбер.

Водночас Польща посилила закон про мобілізацію. Згідно з яким, тепер у разі оголошення мобілізації за неявку по повістці буде суворе покарання. Окрім цього, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск каже, що буде радий бачити на території Польщі німецьких солдатів, якщо Берлін буде готовий розмістити свої гарнізони.

Це певний симптом. Треба сказати, що Польща від початку все розуміла, але чомусь останнім часом почала дивно поводитися. Бойкоти української продукції та перекриття кордонів завдали великої шкоди Україні. Країні, яка воює, вставили ніж у спину,

– наголосив ізраїльський журналіст.

Фінляндія тепер член НАТО й також готується до війни. Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін закликав громадян готуватися до війни. Стокгольм офіційно ще не вступила до НАТО, але перебуває на фінальній стадії. Однак Швеція – це не перша країна, на яку може напасти Росія.

Можливий розвиток подій

За одним з озвучених сценаріїв, перша хвиля може прийтись на країни Балтії та Польщу. Може бути удар через Білорусь. Росіяни спробують захопити Сувальський коридор й прорватися до Калінінграда.

Дедалі частіше з'являються публікації про те, якщо дати Україні програти у цій війні, то це буде катастрофа для Європи. Я сподіваюся, що це приведе до більш інтенсивної допомоги, зокрема, Україна отримає обіцяні 50 мільярдів від Євросоюзу,

– зазначив Зільбер.

Окрім цього, зараз виникає питання, чи воюватиме НАТО з Росією, якщо країна-агресор нападе на одну з країн Альянсу, наприклад, Литву, Латвію чи Естонію. А також, чи не з'являться в НАТО голоси, мовляв, Альянс не вступатиме у війну, адже це призведе до ядерної війни, нехай Владімір Путін забирає країни Балтії, адже вони входили в Радянський Союз.

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