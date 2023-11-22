В России стратегический упадок: как появляются "вбросы" о возможности конфликта с НАТО

Имперские амбиции России представляют угрозу странам Североатлантического альянса. По мнению немецких экспертов, у Европы остается от 6 до 10 лет, чтобы подготовиться к войне со страной-агрессором. Кроме того, они утверждают, что боевые действия будут разворачиваться на территории стран НАТО.

Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, почему россияне не смогут через 6 – 10 лет восстановить боевой потенциал настолько, чтобы начать войну против Альянса.

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Сможет ли Россия воевать против НАТО

Этот информационный пассаж – это ничто иное, как искусный вброс самих россиян, который прежде всего рассчитан на собственное население.

Мол, нас (россиян – 24 Канал) натовцы боятся, у нас нет другого сценария, потому что мы находимся в режиме осажденной крепости. Поэтому должны восстанавливать военный потенциал и тратить колоссальные средства,

– сказал Черник.

Таким образом, Кремль будет оправдываться перед собственным населением, почему и куда девается российское "благополучие". Других сценариев у них нет.

В здравом смысле, говорить о конвенционной войне между НАТО и Россией, я слова не подбираю, чтобы выразить свой скептицизм. Чем они будут воевать? Если людей у Кремля достаточно, то противоположным сторонам, особенно Соединенным Штатам Америки, есть чем этот люд останавливать,

– отметил военный эксперт.

Боевой потенциал между армией США и нынешней Россией в конвенционном режиме несоизмерим. Американцы имеют в запасе достаточно ракет Tomahawk, которые могут применяться с целого ряда носителей, начиная от эсминцев Arleigh Burke и заканчивая ракетными крейсерами Ticonderoga и стратегическими подводными лодками класса Ohio.

Не говоря об авиации, которая совокупно составляет более 12 тысяч единиц против 1,5 тысяч российских, 300 из которых уже уничтожены. К тому же, россияне уже не смогут строить танки Т-72, бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3. А бронеавтомобили "Тигер" вообще комплектованы американским двигателем фирмы Cummins.

"Россия стала на путь стратегического упадка. Мне очень сложно представить, где им этот потенциал брать в технической части. Если бы россияне его имели, то уже давно применили бы против Украины и реализовали свою стратегическую цель ликвидации нашей государственности. В то же время армия России позорно сбежала из северного киевского плацдарма", – добавил Черник.

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Угроза Третьей мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский предостерегает мировое сообщество, что циничное вторжение России в Украину может перерасти в Третью мировую войну. Российский диктатор Владимир Путин продолжает разжигать конфликты по всему миру.

Глава государства предположил, что сейчас Кремль разжигает напряженность на Балканах.

Идея России состоит в том, чтобы начать еще один конфликт и не управлять им и не пытаться его остановить. Украина находится в центре глобальных рисков Третьей мировой войны,

– отметил Президент Украины.

Зеленский заметил, что война между ХАМАС и Израилем отвлекает общественность от Украины.

В то же время глава украинской разведки Кирилл Буданов сказал, что вопрос о Третьей мировой войне является риторическим, и ответ на него не так прост, как может казаться, на первый взгляд. Однако вместе с тем он не исключил, что мы двигаемся к мировой войне.