Есть действенный метод: как НАТО уберечь себя от возможной войны с Россией

На днях в сети появилась информация о том, что эскалация между блоком НАТО и Россией может произойти уже в 2024 году. Идеальным моментом для Владимира Путина начать войну с Альянсом могут быть выборы в США, а идеальным местом – Сувальский коридор в Калининград.

В эфире 24 Канала российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко оценил, насколько высока вероятность такого сценария. К слову, министр обороны Германии призвал граждан готовиться к десятилетиям конфронтации с Россией.

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"У меня только вопрос к авторам этих статей, заметили ли они у Путина еще одну армию. Какими силами Кремль собирается начинать войну с НАТО? Где-то есть еще одна запасная армия?" – сказал Яковенко.

Украинская армия – щит Европы

Нынешняя армия диктатора – это фактически все вооруженные силы страны-агрессора. Все, что имеет Путин в своем распоряжении, сейчас находится в Украине. И все, что смогли сделать эти вооруженные силы в течение последнего года – это захватить несколько домов на окраине Авдеевки. Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения россияне положили в украинский чернозем почти 400 тысяч своих солдат.

Очевидно, россияне рассчитывают, что европейцы не будут сопротивляться. Но это не научная фантастика, это все же страны НАТО. Конечно, если принимать во внимание небольшое вторжение в страны Балтии, то здесь, вероятно, можно небольшими силами достичь каких-то результатов,

– заметил российский оппозиционный журналист.

Однако в любом случае это война и совсем пренебрежительно относиться к вооруженным силам, например, Польши не стоит. К тому же на границе с Россией разворачивается достаточно серьезный корпус НАТО.

По мнению Яковенко, чтобы устроить войну с НАТО даже сначала с не самыми сильными натовскими армиями, Кремль должен иметь еще одну армию. На сегодня единственная армия в распоряжении Путина полностью занята войной с Украиной.

Я плохо представляю войну Путина на два фронта – с Украиной и одновременно с НАТО. Я думаю, что эти публикации имеют мобилизующий характер, но они не относятся к прогнозу реальных событий,

– добавил российский оппозиционный журналист.

По его словам, европейские страны должны делать другие выводы из этой информации. Сейчас есть армия, которая готова своими жизнями защищать Европу – это Вооруженные Силы Украины. Вместо того чтобы готовиться к войне с Путиным, которой не будет пока продолжается война на территории Украины, лучше бы европейцы бросили все свои силы на поддержку Сил обороны.

"Вооруженные Силы Украины – реальная армия, которая воюет с Путиным. Поэтому сейчас надо не пугать мир мифической войной России с НАТО, а помочь Силам обороны оружием", – подытожил Яковенко.

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