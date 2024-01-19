НАТО не имеет опыта реальной войны: насколько возможно боевое столкновение России с Альянсом

Сейчас от европейских и натовских лидеров все чаще раздаются заявления о том, что мир стоит в начале российских войн. В НАТО даже призвали граждан западных государств готовиться к "тотальной войне" с Россией.

В эфире 24 Канала военный эксперт Владислав Селезнев сказал, сможет ли Альянс противостоять полномасштабной вооруженной агрессии России в случае конфликта.

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"Когда немецкий министр обороны Борис Писториус заявляет, что Германия имеет 3 – 6 лет, чтобы подготовиться к полномасштабной войне с Россией, я надеюсь, он понимает, что это время ему здесь и сейчас обеспечивают украинские Силы обороны, победоносно защищающие нашу землю", – сказал Селезнев.

Войска НАТО не участвовали в полномасштабных боевых действиях

Как отметил военный эксперт, пока кажется, что кроме технологического преимущества, у Запада, в том числе стран, входящих в Североатлантический альянс, других – не так много.

"Я хорошо помню события февраля – марта 2014 года. В этот промежуток времени две роты нашей морской пехоты входили в два альянса безопасности. Один – это силы немедленного реагирования НАТО, а второй – блок безопасности "ХЕЛБРОК", который объединяет страны юго-восточной части европейского континента", – вспомнил Селезнев.

ХЕЛБРОК – сокращение от английских названий стран (Греция, Болгария, Румыния и Кипр, а также Украина с 2011 года), входящих в состав боевой тактической группы Европейского Союза.

По его словам, тогда наши морские пехотинцы, входя в эти блоки безопасности, в случае возникновения кризисных ситуаций в любом уголке мира должны проводить стабилизационные или миротворческие миссии. Однако произошла кризисная ситуация в Крыму и наши партнеры по силам немедленного реагирования НАТО и обороны ХЕЛБРУК не сработали должным образом.

Мой скепсис состоит в том, что страны НАТО никогда не участвовали в полномасштабных боевых действиях. Они реализовывали определенные миротворческие или стабилизационные миссии в разных уголках мира, но не было такого, чтобы бои бушевали в пригородах Берлина или Мадрида,

– сказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что чтобы не допустить такого варианта, партнеры должны обеспечить всем необходимым Вооруженные Силы Украины. В частности, оружия нужно не столько, чтобы наше государство не проиграло в этом российско-украинском противостоянии, а чтобы Украина могла победить на поле боя вражескую армию.

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