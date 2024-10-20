Какой подход в войне позволит Украине ускорить истощение России

Война продолжается уже более двух лет и говорить о ее завершении еще невозможно. Несмотря на определенные преимущества России в военно-промышленной отрасли, украинские силы наносят ей болезненные удары, атакуя стратегические объекты в глубине ее территории. Однако для нашей победы только этого недостаточно.

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал 24 Каналу, какая стратегия поможет Украине ускорить истощение потенциала врага. К слову, ночью 20 октября территорию России атаковали более 100 БПЛА, которые в частности нанесли удар по заводу по производству взрывчатки в Новгородской области.

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Украине нужно думать о дешевых ракетах

Россия имеет более крепкую экономику, заметил военный аналитик, и она почувствует истощение позже, чем Украина.

Россия делает ставку на то, что в определенный момент Украина надломится. Россияне имеют основания так считать, потому что они больше и сильнее в экономическом, финансовом и военно-промышленном плане. Соответственно они еще могут вести боевые действия 2 – 3 года.

На днях в воздушное пространство Украины залетело более 50 "Шахедов". Украинские силы отстреляли от 20 до 40 ракет средней и малой дальности. А технологический цикл производства этих ракет далеко не неделя.

Поэтому Украине нужно думать о дешевых ракетах, которые будут уничтожать носители управляемых бомб – самолеты. Пока это не будет сделано, украинским силам придется отступать – быстрее или медленнее,

– объяснил Рустамзаде.

Асимметричный подход в войне, по его мнению, позволит привести к тому, что Россия быстрее истощится.

Украина эффективно ликвидирует российские танки, и их запас у врага значительно уменьшился. Также ситуация с артиллерийскими снарядами у россиян не очень хорошая.

После отступления россиян от Киева в 2022 году, предположил он, Украине было нужно применить стратегическое видение войны. Однако некоторые люди в руководстве решили, что сейчас возьмут Крым и россияне за это "поблагодарят". В то же время нужно было рассчитывать свои силы для длительной войны: захват или освобождение даже целой области – это лишь фрагмент в этой войне.

Если Украина будет приспосабливаться под асимметричную войну, то Россия может истощиться раньше. Однако если будет воевать конвенционно – как две равные стороны, тогда есть много вопросов относительно дальнейшего развития событий,

– подчеркнул Агиль Рустамзаде.

Напомним, что командир батальона "Свобода" Петр Кузик, рассказал, что украинские силы воюют на грани возможного – от минимальных запасов того, что надо было бы иметь. В то же время у врага, по его словам, преимуществ не так много. Они – в количестве людей, в количестве артиллерийских орудий, минометов. А также – в разведывательных БПЛА, в количестве FPV, в стационарных разведывательных системах. Во всем остальном – преимущества противника относительно невелики.