Война на истощение началась в 2014 году, – Зеленский

Война на истощение с Россией началась еще в 2014 году после аннексии Крыма и оккупации Донбасса. С тех пор сократились инвестиции в Украину, деньги из нашей экономики начать выводить.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD отвечая на вопросы по военной ситуации и угрозе войны на истощение.

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В частности, он риторически заметил "не в целом ли войны не являются войнами на истощение".

"А какие бывают войны? Или в целом войны они не на истощение? Чем отличается война на истощение идущую 700 дней от войны на истощение которая была 1400 дней?" отметил президент.

Украина начала терять ресурсы еще в 2014 году

Украинский лидер также добавил, что истощаются и слои населения и финансовая состоятельность страны и партнеры и военные.

Война на истощение началась еще в 2014 году, когда произошла оккупация части нашего государства Крыма и Донбасса. Это было не на истощение украинской экономики? На истощение. После оккупации Донбасса не начали ли падать инвестиции в Украину и выводиться деньги из нашей экономики нашего финансового сектора?

отметил Зеленский.

Все это истощало нашу экономику, объяснил президент, добавив, что тогда не было денег для реконструкции строительства государства и социальной поддержки.

Если говорить о человеческих потерях, то в первый год полномасштабной войны Россия относилась к своим людям как к мясу. И Зеленский не уверен, что это вообще вопрос истощения России.

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