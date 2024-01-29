Война на истощение началась в 2014 году, – Зеленский
Война на истощение с Россией началась еще в 2014 году после аннексии Крыма и оккупации Донбасса. С тех пор сократились инвестиции в Украину, деньги из нашей экономики начать выводить.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD отвечая на вопросы по военной ситуации и угрозе войны на истощение.
Смотрите такжеБлагодарности мало Зеленский высказался о демобилизации и справедливой мобилизации
В частности, он риторически заметил "не в целом ли войны не являются войнами на истощение".
"А какие бывают войны? Или в целом войны они не на истощение? Чем отличается война на истощение идущую 700 дней от войны на истощение которая была 1400 дней?" отметил президент.
Украина начала терять ресурсы еще в 2014 году
Украинский лидер также добавил, что истощаются и слои населения и финансовая состоятельность страны и партнеры и военные.
Война на истощение началась еще в 2014 году, когда произошла оккупация части нашего государства Крыма и Донбасса. Это было не на истощение украинской экономики? На истощение. После оккупации Донбасса не начали ли падать инвестиции в Украину и выводиться деньги из нашей экономики нашего финансового сектора?
отметил Зеленский.
Все это истощало нашу экономику, объяснил президент, добавив, что тогда не было денег для реконструкции строительства государства и социальной поддержки.
Если говорить о человеческих потерях, то в первый год полномасштабной войны Россия относилась к своим людям как к мясу. И Зеленский не уверен, что это вообще вопрос истощения России.
Другие важные заявления Зеленского
- Президент заявил, что российскую агрессию можно остановить финансово и таким образомне допустить Третью мировую войну.
- Также Владимир Зеленский отметил, что все мужчины мобилизационного возраста, которые вне закона выехали из Украины.должны вернуться назад.
- А такжевыразил благодарность военнослужащимза защиту государства и подчеркнул, что они заслуживают справедливые ротации широкие отпуска и достойную оплату.