Следует отметить, что это первая совместная встреча российского, азербайджанского и армянского глав МИД после того, как Нагорный Карабах капитулировал.

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В Иране встретятся министры для обсуждения мирного соглашения

В ходе ближайшего дипломатического мероприятия министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана намерены обсудить сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе, а также рост напряженности на Ближнем Востоке.

Информационное агентство IRNA обнародовало заявления Министерства иностранных дел Ирана, что страны-участницы изъявляют желание участвовать в дискуссиях по региональным вопросам "без вмешательства нерегиональных и западных стран".

Это заявление тонко ссылалось на Соединенные Штаты и Европейский Союз, участие которых в поиске мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном обеспокоило Москву.

Пашинян заявлял, что Армения готовится подписать соглашение