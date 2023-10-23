Следует отметить, что это первая совместная встреча российского, азербайджанского и армянского глав МИД после того, как Нагорный Карабах капитулировал.
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В Иране встретятся министры для обсуждения мирного соглашения
В ходе ближайшего дипломатического мероприятия министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана намерены обсудить сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе, а также рост напряженности на Ближнем Востоке.
Информационное агентство IRNA обнародовало заявления Министерства иностранных дел Ирана, что страны-участницы изъявляют желание участвовать в дискуссиях по региональным вопросам "без вмешательства нерегиональных и западных стран".
Это заявление тонко ссылалось на Соединенные Штаты и Европейский Союз, участие которых в поиске мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном обеспокоило Москву.
Пашинян заявлял, что Армения готовится подписать соглашение
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 октября заявил, что страна готовится подписать мирное соглашение с Азербайджаном по поводу признания территориальной целостности. По его словам, это может произойти до конца 2023 года.
- Пашинян также обратился к европейским парламентариям с просьбой поддержать его решение. Он акцентировал на мире на Южном Кавказе и подчеркнул стремление Армении быть ближе к ЕС "настолько, насколько Евросоюз сочтет это нужным".
- До этого Пашинян во время встречи в Гренаде 5 октября официально признал Нагорный Карабах суверенной территорией Азербайджана. Несмотря на то, что Алиев был приглашен на встречу, он отклонил приглашение, решив не посещать Гренаду.
- Сам Алиев посетил Нагорный Карабах, где торжественно поднял азербайджанский флаг в нескольких населённых пунктах региона. Самая непризнанная республика Нагорный Карабах должна прекратить свое существование 1 января 2024 года после того, как 32 года назад она провозгласила "независимость".