Варто зазначити, що це перша спільна зустріч російського, азербайджанського та вірменського очільників МЗС після того, як Нагірний Карабах капітулював.

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В Ірані зустрінуться міністри для обговорення мирної угоди

Під час найближчого дипломатичного заходу міністри закордонних справ Росії, Вірменії та Азербайджану мають намір обговорити ситуацію, яка склалася у Нагірному Карабаху, а також зростання напруженості на Близькому Сході.

Інформаційне агентство IRNA оприлюднило заяви Міністерства закордонних справ Ірану про те, що країни-учасниці виявляють бажання брати участь у дискусіях з регіональних питань "без втручання нерегіональних і західних країн".

Ця заява тонко посилалася на Сполучені Штати та Європейський Союз, участь яких у пошуку мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном стурбувала Москву.

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