Варто зазначити, що це перша спільна зустріч російського, азербайджанського та вірменського очільників МЗС після того, як Нагірний Карабах капітулював.
Цікаво Вірменія тікає з російської орбіти: чи намагатиметься Москва повернути її
В Ірані зустрінуться міністри для обговорення мирної угоди
Під час найближчого дипломатичного заходу міністри закордонних справ Росії, Вірменії та Азербайджану мають намір обговорити ситуацію, яка склалася у Нагірному Карабаху, а також зростання напруженості на Близькому Сході.
Інформаційне агентство IRNA оприлюднило заяви Міністерства закордонних справ Ірану про те, що країни-учасниці виявляють бажання брати участь у дискусіях з регіональних питань "без втручання нерегіональних і західних країн".
Ця заява тонко посилалася на Сполучені Штати та Європейський Союз, участь яких у пошуку мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном стурбувала Москву.
Пашинян заявляв, що Вірменія готується підписати угоду
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 18 жовтня заявив, що країна готується підписати мирну угоду з Азербайджаном щодо визнання територіальної цілісності. За його словами, це може статися вже до кінця 2023 року.
- Пашинян також звернувся до європейських парламентарів з проханням підтримати його рішення. Він акцентував на мирі на Південному Кавказі й наголосив на прагненні Вірменії бути ближчим до ЄС "настільки, наскільки Євросоюз вважатиме це за потрібним".
- До цього Пашинян під час зустрічі в Гренаді 5 жовтня офіційно визнав Нагірний Карабах суверенною територією Азербайджану. Попри те, що Алієв був запрошений на цю зустріч, він відхилив запрошення, вирішивши не відвідувати Гренаду.
- Сам Алієв натомість завітав до Нагірного Карабаху, де урочисто підняв азербайджанський прапор у кількох населених пунктах регіону. Сама невизнана республіка Нагірний Карабах має припинити своє існування 1 січня 2024 року після того, як 32 роки тому вона проголосила "незалежність".