Россия хочет воевать до 2026 года: действительно ли она способна на долгую игру

Западные аналитики имели разное видение развития событий войны России против Украины. Например, несколько месяцев назад журналисты Bild убеждали, что Кремль до 2026 года планирует захватить ряд крупных городов нашего государства.

Руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко в эфире 24 Канала рассказал, что российские военные будут двигаться до тех пор, пока их не остановят. Однако относительно планов России на долгую перспективу есть нюансы.

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Россия будет сунуться вперед

В декабре 2023 года издание Bild написало, что Россия планирует воевать в Украине до 2026 года. За это время Кремль планирует полностью оккупировать Запорожье, Харьков и Днепр.

"Россия шла бы ровно столько, сколько могла пройти по украинской территории. Российскую экспансию останавливает только сопротивление украинского народа и Силы обороны. Они разрушают амбиции, которые россияне в конце концов вынуждены пересматривать. Так же у них не получается реализовать стратегические цели. Безусловно, если бы у российских войск была бы возможность, они продвигались бы в Харьков, Днепр или Запорожье", – отметил Александр Мусиенко.

По мнению военного эксперта, у россиян не будет таких сил и средств для того, чтобы оккупировать те территории, которые они захотят. Зато у украинцев наоборот – появится возможность останавливать наступательные действия врага.

Что сейчас делают россияне

Сейчас задача оккупантов заключается в поиске слабых мест украинского войска и получения ситуативных побед.

Сейчас Россия пытается достичь максимальных успехов, потому что понимают, что их окно возможностей может закрыться, как только Украина получит большие объемы помощи. Они ищут слабые места нашей обороне, пользуются тем, что на определенных участках наши подразделения могут быть истощены,

– отметил Александр Мусиенко.

Враг действительно имеет успехи, в частности на тех направлениях, где не хватало оружия и боеприпасов украинским военным. Так было, например, у Очеретино, где противнику удалось зайти в город и развить определенный успех.

"Они пытаются давить максимально, стремясь захватить столько территорий, сколько смогут, пока помощь нам не пришла. Сейчас мы видим, что помощь поступает, но это еще не то количество, которое позволит окончательно остановить наступление врага и перенять инициативу", – объяснил военный эксперт.

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