Война нового типа, – премьер-министр Польши заявил об агрессии со стороны Беларуси

Беларусь опрокидывает нелегальных мигрантов к границам с Евросоюзом. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что это война нового типа.

Моравецкий подчеркнул, что ситуация на границе сейчас напряженная и драматичная. Однако Польша готова защищать свои границы.

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"То, с чем мы имеем дело – это новый тип войны. Это война, в которой мирное население и СМИ являются боеприпасами", – сказал премьер-министр.

Но хотя правила борьбы изменились, одно остается неизменным – готовность защищать Республику, защищать ее границы и суверенитет,

– добавил он.

Что происходит на границе Польши и Белоруссии

Из Беларуси 8 ноября в Польшу отправилась огромная колонна мигрантов. Несколько беженцев смогли попасть на территорию страны, но всех задержали.

Матеуш Моравецкий считает, что это "тихая месть Лукашенко" и государственный терроризм.

В Польше обнародовали видео, где видно, что белорусские силовики отталкивают мигрантов, когда те возвращаются.

В Совбезе ООН состоится закрытое экстренное заседание, где обсудят кризис на границе.

Полный текст публикации Матеуша Моравецкого

"Побеждать можно даже в самых трудных условиях, иногда удается выйти из самой сложной ситуации – но нужно четко смотреть даже на самую темную истину", – слова Юзефа Пилсудского, которые он сказал в июле 1914 года. Уже тогда было известно, что путь к свободной Польше только начался. К своей любимой независимости поляки шли множеством фронтов, со многими лидерами, "играли на многих фортепиано", пока цель не была достигнута. Такой цели не было бы, если бы не воля всего польского народа, который много лет объединяет свои усилия в час испытаний. Свободной Польши не было, если бы не защита родины от большевистских попыток с Востока в 1920 году. В этот час репетиции поляки еще раз показали, что перед лицом опасности способны не учитывать разногласия и солидарно сопротивляться.

Сегодня мы снова сталкиваемся с агрессией со стороны нашего восточного соседа. Можно ли и сравнивать события более ста лет назад с сегодняшними? Ситуация не так драматична – та, которая была более ста лет назад, требовала наибольшей храбрости и жертвенности: готовности отдать свою жизнь. Нынешняя, хотя она, безусловно, очень серьезная и драматическая для многих, не представляет прямой угрозы жизни. Мы имеем дело с новым типом войны. Это война, в которой мирные жители и сообщения СМИ являются боеприпасами. Но хотя правила ведения боя изменились, одно остается неизменным – мерилом безопасности является готовность защищать Республику Польша, защищать ее границы и суверенитет.