Моравецький наголосив, що ситуація на кордоні зараз напружена й драматична. Проте Польща готова захищати свої кордони.

До теми У Польщі повідомили про смерть підлітка у таборі мігрантів: Білорусь спростовує

"Те, з чим ми маємо справу – це новий тип війни. Це війна, у якій мирне населення та ЗМІ є боєприпасами", – сказав прем'єр-міністр.

Але хоча правила боротьби змінилися, одне залишається незмінним – готовність захищати Республіку, захищати її межі та суверенітет,

– додав він.

Що відбувається на кордоні Польщі й Білорусі

З Білорусі 8 листопада до Польщі вирушила величезна колона мігрантів. Кілька біженців змогли потрапити на територію країни, але всіх їх затримали.

Матеуш Моравецький вважає, що це "тиха помста Лукашенка" та державний тероризм.

У Польщі оприлюднили відео, де видно, що білоруські силовики відштовхують мігрантів, коли ті повертаються.

У Радбезі ООН відбудеться закрите екстрене засідання, де обговорять кризу на кордоні.

Повний текст публікації Матеуша Моравецького

"Перемагати можна навіть у найважчих умовах, іноді вдається вийти з найскладнішої ситуації – але треба чітко дивитися навіть на найтемнішу істину", – це слова Юзефа Пілсудського, які він сказав у липні 1914 року. Уже тоді було відомо, що шлях до вільної Польщі тільки почався. До своєї улюбленої незалежності поляки йшли на багато фронтів, з багатьма лідерами, "грали на багатьох фортепіано", доки мета була досягнута. Такої мети не було б, якби не воля всього польського народу, який багато-багато років об’єднує свої зусилля в годину випробування. Вільної Польщі не було б, якби не захист батьківщини від більшовицьких спроб зі Сходу в 1920 році. У цю годину репетиції поляки ще раз показали, що перед обличчям небезпеки здатні не зважати на розбіжності та солідарно чинити опір.

Сьогодні ми знову стикаємося з агресією з боку нашого східного сусіда. Чи можна і чи можна порівнювати події понад сто років тому з сьогоднішніми? Ситуація не така драматична – та, що була понад сто років тому, вимагала найбільшої хоробрості та жертовності: готовності віддати своє життя. Нинішня, хоча вона, безперечно, дуже серйозна і драматична для багатьох, не становить прямої загрози життю. Ми маємо справу з новим типом війни. Це війна, в якій мирні жителі та повідомлення ЗМІ є боєприпасами. Але хоча правила ведення бою змінилися, одне залишається незмінним – мірилом безпеки є готовність захищати Республіку Польща, захищати її кордони та суверенітет.