Война очень вероятна, но Путин понимает риски, – Пионтковский

Владимир Путин никогда не скрывал целей уничтожения украинского государства – всегда повторял, что Украины и украинского народа не существует. В то же время он хорошо понимает, что повлечет за собой вторжение.

Такое мнение высказал в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале российский публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что окружение Путина также нацелено на окончательное решение украинского вопроса.

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Риски для Путина

Война очень вероятна, но Путин прекрасно понимает, каковы риски столь масштабного военного вторжения в Украину. В случае неудачи кампании – для него это будет означать потерю власти со всеми вытекающими последствиями. Андрей Пионтковский Российский публицист

По словам Пионтковского, сейчас политическая элита пытается уговорить Путина ограничиться признанием оккупированных территорий Донецкой и Луганской области и военным освоением Белоруссии. Однако для президента России это будет "большим внутренним поражением".

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Как отметил публицист, признав оккупированные территории Донецкой и Луганской области и присоединив их к российской территории – президент России потеряет инструмент давления на всю Украину. Вот такая борьба сейчас разворачивается в голове Путина и его окружения, поэтому предсказать, чем она закончится невозможно.

Альтернатива Путина

Есть бесспорное определение – Путин хочет уничтожить украинскую государственность. Восемь лет он надеялся сделать это с помощью фальшивых инструментов. Андрей Пионтковский Российский публицист

В частности, как отметил Пионтковский, благодаря минским договоренностям Путин хотел заставить Украину объединиться с ОРДЛО. Однако ясно, что наше государство на это никогда не согласится.

Сейчас решается вопрос: либо пойти на масштабное вторжение, либо взять такой "утешительный приз" – ОРДЛО плюс Беларусь. В то же время, навсегда отказаться от идеи захватить Украину, поскольку не останется ни одного сценария – ни военного, ни мирного. Андрей Пионтковский Российский публицист

По словам публициста, для президента России это тяжелый выбор, который он делает именно сейчас.

Вероятное вторжение в Украину: последние новости

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 24 января заявил, что у границы с Украиной находится около 109 тысяч российских военных. В то же время их сопровождают около 10 – 11 тысяч дополнительных военнослужащих.

В Совете нацбезопасности и обороны заявили, что в случае предполагаемого нападения России украинцев проинформируют через систему оповещения. Угрозу скрывать от граждан не будут.

В то же время Алексей Данилов заявил, что Россия не может напасть на Украину в ближайшее время. СНБО не видит оснований для полномасштабного вторжения.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.