Последствия войны: в каком экономическом состоянии Украина находится на конец года
Полномасштабная война, развязанная Россией, повлияла на все сферы жизни нашего государства. Так, чрезвычайно большие убытки понесла и украинская экономика.
Удар по экономике
Об этом 24 каналу рассказал экономист Олег Пендзин. Он отметил, что только по официальным данным Министерства экономики Украина потеряла 5 миллионов рабочих мест, а это примерно треть нашего рынка труда.
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К этому следует добавить еще и минус 32 процента валового внутреннего продукта и минус 25 процентов реальных доходов населения. Так что ситуация на самом деле очень сложная.
Экономист объяснил, что Национальный банк Украины для того, чтобы каким-то образом перекрыть потребности бюджета в финансировании чрезвычайно важных расходов, напечатал 400 миллиардов гривен. Бесспорно, эти деньги легли и на валютный рынок, они пошли в инфляцию, которая сегодня составляет примерно 26 – 27 процентов, и имеет шансы вырасти еще больше до конца года. При этом продуктовая корзина подорожала на 36 процентов.
Что с бюджетом
Сложности есть и с государственным бюджетом на 2023 год. В нем предусмотрено 2,6 триллиона гривен расходов и всего 1,3 триллиона доходов. И это при том, что только прямые расходы на безопасность и оборону составляют 1,145 триллиона.
То есть, практически все, что мы с вами соберем в виде налогов и сборов, пойдет на безопасность и оборону. То есть вся социальная программа, все социальные обязательства государства на следующий год будут финансироваться за счет заимствований,
– подчеркнул Пендзин.
Он добавил, что по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украине на следующий год нужно около 37 миллиардов долларов. Следует понимать, что Украина получает помощь в виде грантов, которые не нужно отдавать, или в виде кредитов. Да, они долгосрочные, дешевые и выгодные, но их рано или поздно нужно будет возвращать.
И хотя после тяжелейших переговоров и блокирования со стороны Венгрии Евросоюз пообещал нам 18 миллиардов евро на следующий год, эта помощь – не грантовая, а кредитная. В первые 10 лет будет льготный период, когда Украина не будет платить проценты. Но они будут гаситься за счет финансовых возможностей и финансовой помощи стран или фондов Евросоюза. Это, безусловно, чрезвычайно важно, но все же это кредит и отложенные обязательства.
К тому же, кредитов Украина получает больше, чем грантов. Так, 35% от общей суммы помощи, полученной нашим государством в этом году, составляют гранты, а остальные – это кредиты. То есть, практически все то, что Украина получила как страна-суверен, все военные облигации – это кредитные ресурсы.
Олег Пендзин рассказал, в каком состоянии на конец года находится украинская экономика: смотрите видео
Что будет в следующем году
Экономист отметил, что именно поэтому нашему государству насколько важно и нужно сотрудничество с партнерами, ведь все социальные программы финансируются с помощью союзников.
И даже при этом увеличение, например, минимальной заработной платы в следующем году не предусмотрено. Она останется на уровне 6700 гривен. И хотя пенсии будут индексироваться, речь идет не о столь больших суммах. Кроме того, в госбюджет на 2023 год заложена инфляция на уровне 28 процентов.
То есть при том, что минимальная заработная плата расти не будет, а как следствие очень медленно или вообще не будут расти фонды оплаты труда у бизнесов, 28 процентов инфляции придется вытащить из кармана,
– объяснил Пендзин.
Это значит, что потребительские цены вырастут примерно на треть, а вот заработные платы – нет.
Чего еще ждать в 2023 году
- В НБУ сообщили, что в следующем году в Украине продолжит дорожать топливо, хоть это и будет происходить более медленными темпами – до 20%. Причина – возврат НДС на топливо и подорожание акцизы.
- Что касается курса доллара, то НБУ, вероятно, сможет удерживать официальный курс на уровне 36,6 гривны еще в течение полугода, а далее возможно обесценивание гривны на 10 – 15%.
- Впрочем, будущий год будет сложным в экономической сфере не только для Украины. Так, экономист Bloomberg Economics Скотт Джонсон считает, что 2023 год будет одним из худших для мировой экономики. Дело в том, что темпы роста, прогнозируемые глобальной экономике в 2023 году, будут самыми медленными за последние 30 лет.