Враг продвигается на фронте, россияне атаковали Украину дронами: хронология 1008 дня войны
Россия продолжает вести против Украины преступную полномасштабную войну. В то же время наши защитники дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.
Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1008 день. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.
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Киевская городская военная администрация сообщила о первых известных последствиях атаки: зафиксировано падение обломков в Днепровском районе. Предварительно известно о повреждении объекта нежилой инфраструктуры. Сначала говорилось об одном пострадавшем человеке. Но через несколько минут городской голова Киева Виталий Кличко уточнил, что есть 2 пострадавших, одного госпитализировали – в Днепровском районе из дома на воде. Дом поврежден, экстренные службы работают на месте. По данным аналитиков DeepState, россиянам удалось оккупировать несколько населенных пунктов в Донецкой области. Также есть продвижение на Кураховском, Времовском, Торецком и Покровском направлениях. Враг оккупировал Новоселидовку и Петровку, а также продвинулся возле Новомлинска, Желтого, Пустынки, Пушкино, Раздольного, Разлива, Веселого Гая, Ровнополя, Сонцовки, в Кругляковке, Берестках и Курахово, В КГВА сообщили, что по вражеским дронам работает ПВО. В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги,
В Киеве падение обломков после атаки "Шахедов"
Россияне оккупировали Новоселидовку и Петровку
– говорится в сообщении.
Россияне атаковали столицу дронами
– говорится в сообщении.
Киевская городская военная администрация сообщила о первых известных последствиях атаки: зафиксировано падение обломков в Днепровском районе. Предварительно известно о повреждении объекта нежилой инфраструктуры.
Сначала говорилось об одном пострадавшем человеке. Но через несколько минут городской голова Киева Виталий Кличко уточнил, что есть 2 пострадавших, одного госпитализировали – в Днепровском районе из дома на воде. Дом поврежден, экстренные службы работают на месте.
По данным аналитиков DeepState, россиянам удалось оккупировать несколько населенных пунктов в Донецкой области. Также есть продвижение на Кураховском, Времовском, Торецком и Покровском направлениях.
Враг оккупировал Новоселидовку и Петровку, а также продвинулся возле Новомлинска, Желтого, Пустынки, Пушкино, Раздольного, Разлива, Веселого Гая, Ровнополя, Сонцовки, в Кругляковке, Берестках и Курахово,
В КГВА сообщили, что по вражеским дронам работает ПВО.
В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги,