Враг продвигается на фронте, россияне атаковали Украину дронами: хронология 1008 дня войны

02:20, 27 ноября

По данным аналитиков DeepState, россиянам удалось оккупировать несколько населенных пунктов в Донецкой области. Также есть продвижение на Кураховском, Времовском, Торецком и Покровском направлениях.

Враг оккупировал Новоселидовку и Петровку, а также продвинулся возле Новомлинска, Желтого, Пустынки, Пушкино, Раздольного, Разлива, Веселого Гая, Ровнополя, Сонцовки, в Кругляковке, Берестках и Курахово,

– говорится в сообщении.