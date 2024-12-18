Россияне оккупировали Сонцовку и продвинулись в Донецкой области: хронология 1029 дня войны
18 декабря, в 1029 день полномасштабного вторжения, Россия продолжает атаковать украинские города и села. Однако Вооруженные Силы Украины мужественно обороняют свои позиции и противодействуют врагу.
Украина противостоит российской агрессии уже 1029 дней. О главных событиях этих суток – читайте на 24 Канале.
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За минувшие сутки украинским Силам обороны удалось ликвидировать 1580 оккупантов. С 24 февраля 2022 года по 18 декабря 2024 года российская армия потеряла: В Институте изучения войны считают, что Москва не признает участие северокорейских военных в боях на Курщине, потому что не хочет признавать свою зависимость от иностранных войск. В ночь на 18 декабря в промежутке между 01:15 и 02:00 в российском Ростове-на-Дону прогремело не менее 6 взрывов. На заводе Ростсельмаш, что ремонтирует бронетехнику, вероятно, произошел пожар. Местные жители также сообщали об обломках в районе предприятия Ростаертрол, которое занимается производством вертолетов. 18 декабря российская армия оккупировала село Сонцовка в Донецкой области. Враг продвинулся вблизи Новотроицкого, Берестков, Зеленовки, Нового Комара, Сторожевого, в Курахово, Пушкино, Даченске и Возрождении. Вечером 17 декабря Россия атаковала Киевскую область "Шахедами". В области работала ПВО. Около 00:43 18 декабря в Киевской ОВА написали, что на Киевщине снова работает ПВО. Там отметили, что воздушная тревога продолжается, поэтому попросили граждан оставаться в укрытиях и ни в коем случае не делать фото- и видеофиксацию работы украинских Сил обороны. В Воронежской области России вечером 17 декабря зафиксировали взрывы и прилеты неизвестных беспилотников. По словам российских чиновников, их уничтожила ПВО. Очевидцы видели искры огня в небе. Сообщений о пострадавших или разрушениях пока нет.
Обновленная статистика потерь врага
В ISW объяснили, почему Кремль скрывает участие солдат КНДР в боях на Курщине
В Ростове прогремела серия взрывов
Россияне оккупировали Сонцовку и продвинулись в 9 населенных пунктах Донетчины, – Deep State
Атака "Шахедами" на Киевщине
Воронежскую область России атаковали неизвестные БпЛА
За минувшие сутки украинским Силам обороны удалось ликвидировать 1580 оккупантов.
С 24 февраля 2022 года по 18 декабря 2024 года российская армия потеряла:
В Институте изучения войны считают, что Москва не признает участие северокорейских военных в боях на Курщине, потому что не хочет признавать свою зависимость от иностранных войск.
В ночь на 18 декабря в промежутке между 01:15 и 02:00 в российском Ростове-на-Дону прогремело не менее 6 взрывов.
На заводе Ростсельмаш, что ремонтирует бронетехнику, вероятно, произошел пожар.
Местные жители также сообщали об обломках в районе предприятия Ростаертрол, которое занимается производством вертолетов.
18 декабря российская армия оккупировала село Сонцовка в Донецкой области.
Враг продвинулся вблизи Новотроицкого, Берестков, Зеленовки, Нового Комара, Сторожевого, в Курахово, Пушкино, Даченске и Возрождении.
Вечером 17 декабря Россия атаковала Киевскую область "Шахедами". В области работала ПВО.
Около 00:43 18 декабря в Киевской ОВА написали, что на Киевщине снова работает ПВО.
Там отметили, что воздушная тревога продолжается, поэтому попросили граждан оставаться в укрытиях и ни в коем случае не делать фото- и видеофиксацию работы украинских Сил обороны.
В Воронежской области России вечером 17 декабря зафиксировали взрывы и прилеты неизвестных беспилотников. По словам российских чиновников, их уничтожила ПВО.
Очевидцы видели искры огня в небе. Сообщений о пострадавших или разрушениях пока нет.