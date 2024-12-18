Россияне оккупировали Сонцовку и продвинулись в Донецкой области: хронология 1029 дня войны

18 декабря 2024, 06:48
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Автор: Надежда Батюк

18 декабря, в 1029 день полномасштабного вторжения, Россия продолжает атаковать украинские города и села. Однако Вооруженные Силы Украины мужественно обороняют свои позиции и противодействуют врагу.

Украина противостоит российской агрессии уже 1029 дней. О главных событиях этих суток – читайте на 24 Канале.

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08:24, 18 декабря

Обновленная статистика потерь врага

За минувшие сутки украинским Силам обороны удалось ликвидировать 1580 оккупантов.

С 24 февраля 2022 года по 18 декабря 2024 года российская армия потеряла:

  • личного состава – около 766690 (+1580) человек;
  • танков – 9571 (+4);
  • боевых бронированных машин – 19772 (+21);
  • артиллерийских систем – 21164 (+5);
  • РСЗО – 1256 (+0);
  • средств ПВО – 1025 (+0);
  • самолетов/самолетов – 369 (+0);
  • вертолетов – 329 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20470 (+64);
  • крылатых ракет – 2943 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 31610 (+60);
  • специальной техники – 3652 (+2).
07:42, 18 декабря

В ISW объяснили, почему Кремль скрывает участие солдат КНДР в боях на Курщине

В Институте изучения войны считают, что Москва не признает участие северокорейских военных в боях на Курщине, потому что не хочет признавать свою зависимость от иностранных войск.

07:09, 18 декабря

В Ростове прогремела серия взрывов

В ночь на 18 декабря в промежутке между 01:15 и 02:00 в российском Ростове-на-Дону прогремело не менее 6 взрывов.

На заводе Ростсельмаш, что ремонтирует бронетехнику, вероятно, произошел пожар.

Местные жители также сообщали об обломках в районе предприятия Ростаертрол, которое занимается производством вертолетов.

06:29, 18 декабря

Россияне оккупировали Сонцовку и продвинулись в 9 населенных пунктах Донетчины, – Deep State

18 декабря российская армия оккупировала село Сонцовка в Донецкой области.

Враг продвинулся вблизи Новотроицкого, Берестков, Зеленовки, Нового Комара, Сторожевого, в Курахово, Пушкино, Даченске и Возрождении.

06:25, 18 декабря

Атака "Шахедами" на Киевщине

Вечером 17 декабря Россия атаковала Киевскую область "Шахедами". В области работала ПВО.

Около 00:43 18 декабря в Киевской ОВА написали, что на Киевщине снова работает ПВО.

Там отметили, что воздушная тревога продолжается, поэтому попросили граждан оставаться в укрытиях и ни в коем случае не делать фото- и видеофиксацию работы украинских Сил обороны.

06:15, 18 декабря

Воронежскую область России атаковали неизвестные БпЛА

В Воронежской области России вечером 17 декабря зафиксировали взрывы и прилеты неизвестных беспилотников. По словам российских чиновников, их уничтожила ПВО.

Очевидцы видели искры огня в небе. Сообщений о пострадавших или разрушениях пока нет.