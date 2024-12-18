Россияне оккупировали Сонцовку и продвинулись в Донецкой области: хронология 1029 дня войны

18 декабря, в 1029 день полномасштабного вторжения, Россия продолжает атаковать украинские города и села. Однако Вооруженные Силы Украины мужественно обороняют свои позиции и противодействуют врагу.

Украина противостоит российской агрессии уже 1029 дней. О главных событиях этих суток – читайте на 24 Канале.

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