Оккупанты снова атаковали Харьковскую область: хронология 852 дня войны
Российские войска продолжают наступать по всей линии фронта и терроризировать мирные города Украины. Наши защитники дают им достойный отпор и наносят немалые потери в живой силе и технике.
Продолжаются 852 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. 24 Канал рассказывает о ситуации на поле боя и на международной арене, военных преступлениях россиян и борьбе украинского народа против оккупантов.
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Доброволец из Эстонии Мартин Яегер погиб на войне против России. Яегер погиб 22 июня в бою возле села Райгородка на границе Харьковской и Луганской областей на линии Купянск – Сватово. Как сообщают журналисты, он был частью Третьей штурмовой бригады. Ранее Мартин Яегер прослужил более 10 лет в элитном подразделении Сил обороны Эстонии – Скаутском батальоне. Ночью в Харькове прогремела серия взрывов. Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и пуски КАБов на Харьковщине.
На войне в Украине погиб третий доброволец из Эстонии
Взрывы в Харькове
Доброволец из Эстонии Мартин Яегер погиб на войне против России. Яегер погиб 22 июня в бою возле села Райгородка на границе Харьковской и Луганской областей на линии Купянск – Сватово.
Как сообщают журналисты, он был частью Третьей штурмовой бригады. Ранее Мартин Яегер прослужил более 10 лет в элитном подразделении Сил обороны Эстонии – Скаутском батальоне.
Ночью в Харькове прогремела серия взрывов. Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и пуски КАБов на Харьковщине.