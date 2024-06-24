Оккупанты снова атаковали Харьковскую область: хронология 852 дня войны

Российские войска продолжают наступать по всей линии фронта и терроризировать мирные города Украины. Наши защитники дают им достойный отпор и наносят немалые потери в живой силе и технике.

Продолжаются 852 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. 24 Канал рассказывает о ситуации на поле боя и на международной арене, военных преступлениях россиян и борьбе украинского народа против оккупантов.

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