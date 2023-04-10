Недоумки и людоеды, – женщина из Кахастана поставила на место Россию

Гражданка Казахстана ответила на призывы россиян о поддержке казахами украинцев. Она сравнила поведение России с ревностью старика к молодой женщине.

Россияне недовольны тем, что обычные казахи поддерживают украинцев. Об этом женщина заявила в своем видео, распространившемся в соцсетях.

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Казахи и россияне – совсем не братские народы

Героиня видео отметила, что казахи и россияне не являются братскими народами, потому что отличаются ментально и внешне.

У нас с вами разные культуры, религии, разные языки. И внешне мы отличаемся от вас,

– подчеркнула казашка.

Также гражданка Казахстана напомнила, как россияне поступили с украинцами, к которым недавно ходили в гости и заводили с ними семьи.

"Вот вы заигрывали с понятиями братства и сестринства, а затем взяли и напали на Украину с войной и оружием",

– сказала женщина.

Женщина отметила, что у россиян сейчас не все в порядке с головой, к тому же она сравнила Россию с импотентным стариком, который ревнует молодую и красивую Украину в Европу. Закончила свое обращение казашка, сказав, что у россиян сейчас нет братьев, а также провозгласив украинский национальный лозунг – Слава Украине.

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