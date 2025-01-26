Европа готовится к "самому экстремальному" сценарию войны: при чем здесь Трамп и Путин, – СМИ

Страны Европы начинают готовиться к самому "экстремальному" военному сценарию. Это происходит на фоне сообщений, что Владимир Путин может готовиться к войне с Западом, а Дональд Трамп, вероятно, не защитит своих главных союзников по НАТО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал издания NBC News.

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Что Европа ожидает от Трампа и Путина

Журналисты отметили, что европейские правительства и граждане обеспокоены тем, что Кремль может направить свои войска на их государства после Украины. Существует также широкое беспокойство, что новый президент США Дональд Трамп может не защитить исторических союзников Америки по НАТО, если на них нападет Россия.

Европейские чиновники также неоднократно заявляли, что Путин готовится к войне с Западом. Для многих это уже происходит. В частности правительства стран ЕС и НАТО обвиняют Москву в развязывании "гибридной войны" против их государств. Это проявляется от вмешательства в выборы до попыток разбить авиалайнеры бомбами.

В ЕС многие также соглашаются, что континент слишком долго полагался на защиту Вашингтона от внешних угроз.

Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас согласилась с оценкой Трампа относительно европейских расходов на оборону, заявив, что Россия "представляет реальную угрозу нашей безопасности сегодня, завтра и до тех пор, пока мы будем недоинвестировать в нашу защиту".

Что делает Европа, чтобы защитить себя от угроз со стороны России

В конце концов в ответ на эти угрозы Европа отменила десятилетия недофинансирования военной сферы, и большинство ее крупных государств сейчас придерживаются норматива НАТО по 2% ВВП, расходуемого на оборону.

В то же время государства прилагают и другие усилия в свою защиту. Так, Литва планирует установить мины на мостах, ведущих в Россию, и будет готова взорвать их, если кремлевские танки попытаются пересечь границу. Также, страна закупила на склады "зубы дракона".

В Балтийском море корабли НАТО охотятся за так называемым "теневым флотом" России, который обвиняют в перерезании подводных кабелей связи. А в небе Европы планируется построить огромную систему противоракетной обороны, похожую на израильский "Железный купол".

Германия выделила около 100 миллионов евро на восстановление общественных сирен, которые были демонтированы после падения "железного занавеса".

Норвегия, в свою очередь, обновила брошюру о готовности к чрезвычайным ситуациям, которую раздает всем гражданам и в которой говорится о том, сколько воды, еды и других запасов необходимо запасти на случай "военных действий". А Шведские церковные власти, по указанию вооруженных сил, начали искать дополнительные места на кладбищах, если конфликт достигнет берегов ее страны.

В то же время, как утверждает Кейр Джайлз, ведущий оборонный аналитик лондонского центра Chatham House, страны Западной Европы, такие как Германия, Франция и Великобритания, лишь на незначительный процент увеличили оборонных бюджетов. Это не похоже на ситуацию, которая сложилась в странах Восточной Европы.

В марте Европейский Союз также выделил 500 миллионов евро на удвоение производства боеприпасов до 2 миллионов единиц в год. 22 страны блока также присоединились к европейской инициативе "Небесный щит", общеконтинентальной системы противоракетной обороны, разработанной для защиты от атак России.

Европа должна быть готова к самым экстремальным военным ситуациям. Проще говоря: чтобы предотвратить войну, нам нужно тратить больше. Если мы будем ждать больше, это будет стоить нам больше,

– сказал представитель блока в электронном письме в ответ журналистам.

Отвечая на вопрос, было ли подобное изменение вызвано словами Трампа, пресс-секретарь вспомнил только российского президента, который "бросает вызов международному порядку, основанном на правилах" после начала полномасштабной войны в Украине.