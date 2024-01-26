По меньшей мере пять стран НАТО моделируют сценарий возможной войны с Россией, – Стефанишина

В настоящее время по меньшей мере 5 стран-членов НАТО моделируют сценарий возможной агрессии России. Оккупанты не планируют останавливаться на Украине.

Об этом заявила министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Реальность, где Россия может напасть – совсем не домыслы.

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Россия не остановится

Ольга Стефанишина в Брюсселе 25 января заявила, что сейчас как минимум в пяти странах-союзниках НАТО сценарий войны с Россией моделируется – это известно точно.

Сегодня даже вышла статья в Politico, которая апеллирует к тому, что именно президент Украины впервые очень прямо обозначил эту перспективу: что на Украине эта война не остановится. И, собственно, мы видим сейчас и публичные коммуникации, в частности, немецких коллег, эстонских коллег. Это реальность – это не вопрос домыслов,

– отметила она.

Министр добавила, что самое важное для союзников учить уроки истории – ведь "этот зверь требует трех – четырех лет для того, чтобы снова накопить силы и увеличить свой аппетит". По словам Стефанишиной, зная это, можно принимать соответствующие решения.

Украина это делает, Украина призывает союзников. И мы надеемся, что это приведет к усилению европейской обороны, введению системы единых оборонных закупок, введению единой политики ЕС по оборонной индустрии, усиление самого НАТО, соответствующее решение по Украине,

– сказала она.

Ольга Стефанишина констатировала, что все это требует времени, а также – поддержки Украины. Украина должна выстоять, пока Европа станет сильнее.

Украина ожидает продемонстрировать выполненные договоренности саммита в Вильнюсе: работу Совета Украина-НАТО, формирование годовой национальной программы, а также согласование проектов, над которыми работают в течение года. Касательно политических вопросов, а именно приглашение Украины в НАТО, это всегда будет актуально.

Я могу единственное сказать, что вопрос приглашения всегда будет на столе до тех пор, пока это решение не будет принято. Но однозначно сегодня, что все, что мы сделали со времен Вильнюса обязывает союзников предложить Украине следующий шаг на нашем пути к членству и будем дискутировать,

– сказала министр.

НАТО и Россия