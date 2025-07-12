Массированная атака России на Львов, последствия взрывов в украинских городах: хронология 1235 дня войны

Вражеская армия атаковала Львов, вызвав пожары и разрушения в городе. Параллельно взрывы раздавались и в других населенных пунктах Украины.

Ситуация на фронте 12 июля, международная поддержка, достижения украинских военных, последствия вражеских атак и доказательства военных преступлений россиян – передает 24 Канал. Читайте также Россияне нашли способ запускать больше дронов по Украине: как это происходит Главные события дня 07:19, 12 июля Последствия атаки на Львов В результате вражеской атаки во Львове поврежден двухэтажный жилой дом, произошла утечка газа и воды, к счастью, без жертв. 07:00, 12 июля За минувшие сутки ликвидировано более 1000 оккупантов С начала полномасштабного вторжения потери российских войск составили около 1 032 690 человек, танков – 1 013, боевых бронированных машин – 22 980.

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