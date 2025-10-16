"Агрессия будет только расширяться", – Буданов назвал главную цель России
- Кирилл Буданов заявил, что Россия стремится расширить агрессию на страны ЕС и НАТО, которые считает угрозой своему режиму.
- В Европе уже начали реализовывать первые доктрины гибридной войны, и если Кремль не остановить, агрессия будет усиливаться.
Россия продолжает усиливать агрессию и выходит за пределы даже Украины. Ее главная цель сейчас - страны ЕС и НАТО, которые Кремль считает угрозой своему авторитарному режиму.
Об этом сообщил начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов во время 13-й встречи Киевской ассоциации военных атташе 14 октября, передает 24 Канал.
Какова главная цель агрессии России сейчас?
По словам Кирилла Буданова, настоящей целью России продолжение войны против Украины и расширение агрессии на страны ЕС и НАТО. Кремль воспринимает эти государства как главную угрозу своему авторитарному режиму.
В ГУР отметили, что в Европе уже начали реализовывать первые доктрины гибридной войны.
Буданов напомнил, что похожий сценарий уже происходил в Украине, результат которого можно наблюдать сейчас.
В ближайшее время, если Кремль не остановить, гибридная агрессия будет только расширяться и усиливаться, как мы все это видели на территории Украины в конце 2013 – в начале 2014 года,
– сказал глава ГУР МО.
Какова вероятность войны России с НАТО?
Глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Егер предупредил о реальной опасности военного конфликта с Россией.
Россия прибегает к шпионажу, саботажу, провокациям и другим методам дестабилизации для расширения влияния в Европе.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что открытая война между Россией и НАТО возможна в случае ее нападения на страны Альянса.
Министр обороны Финляндии Антти Хякканен убежден, что россияне наращивают войска у границ ЕС и готовятся к возможной второй фазе агрессии.