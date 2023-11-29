В российском МИД сообщили, что Москва не планирует возобновлять дипломатические отношения с НАТО. Они заявили, что якобы готовы отражать "агрессию" Альянса.

Там уже классически утверждают, что Запад занимается "эскалацией" конфликта, а Россия давно хотела договориться. Угрозы НАТО уже стали привычными для российской пропаганды.

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Нет для без заявлений о НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью российскому СМИ заявил, что еще видит возобновление отношений России и Москвы в ближайшем будущем. Он убедил, что Россия раньше готова была договариваться, но сейчас не собирается просить ничего.

Более того, российский дипломат не исключает прямой военный конфликт с НАТО. Рябков подчеркнул, что это зависит только от Североатлантического Альянса, а Москва лишь готовится защищаться.

Полностью и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами,

– сообщил он.

Уже классически россиянин начал жаловаться на "посягательство" на российские интересы со стороны НАТО и "эскалацию". Рябков назвал это "опасным путем" и заявил, что Москву испытывают прочность. После этого дипломат начал фантазировать, что НАТО "может оказаться среди проигравших".

Россия и страны Запада