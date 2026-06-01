Начнет ли Россия агрессию против Армении: Буданов предположил, возможен ли украинский сценарий

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов считает вполне реалистичной возможность военной агрессии России против Армении. По его словам, решающим фактором может стать способность Москвы разделить армянское общество и создать почву для дальнейших действий.

Такое мнение высказал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время форума "Архитектура безопасности".

Что сказал Буданов о возможной агрессии против Армении?

По словам Буданова, он не исключает, что Россия может попытаться реализовать в отношении Армении сценарий, похожий на тот, который применила против Украины.

Подобные сигналы начались два года назад. На мой взгляд, это абсолютно реалистично. География позволяет – есть общая граница. Сравнивать мощь Армении и России нет смысла, и все это понимают,

– отметил он.

Руководитель ОП также отметил, что Россия имеет возможности для потенциального нападения на Армению, однако ключевым фактором остается внутренняя ситуация в стране.

"Главный вопрос смогут ли они разделить общество для того, чтобы аргументированно что-то делать дальше. Это дискуссионный вопрос. Не знаю. Надеюсь, что не смогут", – сказал Буданов.

В то же время он выразил убеждение, что реакция международного сообщества в случае такого развития событий не должна ограничиваться только дипломатическими заявлениями.

Это хорошая реакция. Но от этого ни холодно ни жарко, как говорится. Кто на самом деле готов к этому, это огромный вопрос,

– подчеркнул Буданов.

Напомним, 29 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что война против Украины якобы началась из-за обстоятельств, похожи на те, которые, по его словам, ныне наблюдаются в Армении. Речь идет о стремлении страны к сближению с Европейским Союзом и НАТО.

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что угрозы России касаются не только Армении. Поэтому, по словам главы государства, всем странам больше думать о безопасности и больше делать совместных шагов.

Кроме того, Россия начала экономический шантаж против Армении. Речь идет о изменениях цен на газ и экономические ограничения в виде приостановления импорта цветов, минеральной воды, вина и коньяка.