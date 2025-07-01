Приблизит поражение: потенциальная атака России на НАТО может помочь Украине

Уже было много предположений, что Россия может когда-то напасть на одну из стран НАТО. Но это не обязательно будет полномасштабная война.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что Россия действительно потратила колоссальные ресурсы на полномасштабную войну против Украины. Вряд ли они смогут сделать в ближайшие годы что-то похожее против стран НАТО. Тут может быть другой сценарий.

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Что может сделать Россия

Как отметил Ступак, Россия вполне может пойти на гибридные операции. Это могут быть те же самые зеленые человечки и небольшая территория той же Эстонии.

В чем они специалисты? Эти гибридные операции. Гиркин, Стрелков, Безлер. Небольшие группы, которые могут проникнуть на территорию стран Балтии. Тот же город Нарва. Вот захватят отделение полиции, возьмут оружие, провозгласят "республику". На это много людей не надо. 100-200 человек,

– отметил Ступак.

Таким образом Россия может попытаться "отрезать" часть территории одной из стран НАТО. Если Альянс не отреагирует, то это серьезно ударит по имиджу этой структуры.

Если же Россия пойдет на такой сценарий, то Украине обязательно нужно помочь союзникам. Понятно, что вряд ли удастся перебросить туда сухопутные подразделения. Но вполне можно было бы провести что-то вроде операции "Паутина" против балтийского флота России.

Несмотря на это, если Россия откроет второй фронт уже против НАТО, то это только приблизит ее поражение.

Добавим, генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Броер отметил, что страны НАТО должны осознавать угрозы со стороны России. Она может напасть на Альянс в ближайшие 4 года.